Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend di Capodanno: tutti gli appuntamenti

Tutti gli eventi a Napoli di venerdì 30, sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio 2023, tutto quello che c’è da fare nel weekend di Capodanno.

Capodanno a Napoli, tutti gli eventi tra musica e spettacoli

A Napoli il Capodanno 2023 si festeggia per quattro giorni con eventi dal vivo e gratuiti che si terranno dal 29 dicembre al 1 gennaio. In programma il grande ritorno del Maestro Roberto De Simone, un evento dedicato a Pino Daniele, concerti e spettacoli di Rkomi, Peppe Iodice, Franco Ricciardi, Lina Sastri, Clementino, Lucariello, Andrea Sannino, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Gianni Simioli, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi, La Niña, Nziria, Lndfk, Lil Jolie, Dada’, Rossella Essence, Circo Nero Italia, Fiona Kraft, Aüra, Irene Ferrara e tanti altri.

Tutti gli eventi nel dettaglio.

“In vitro humanitas”, la mostra al Museo della Cappella Sansevero

Due sculture in vetro di Mauro Bonaventura in dialogo con le celebri Macchine anatomiche del principe di Sansevero: è “In vitro humanitas”, mostra visitabile al Museo Cappella Sansevero, gioiello barocco ideato dal principe Raimondo di Sangro. Nella cavea sotterranea l’artista veneziano espone, per la prima volta a Napoli, le installazioni dei suoi corpi vitrei: “Homo erectus””, complessa scultura in vetro policromo, e “Flying”, figura sospesa che ricorda il Tuffatore di Paestum (V sec.a.C.).

La mostra è visitabile fino al 16 gennaio 2023.

Domenica al Museo, il 1 gennaio ingressi gratis in Campania

Il 1 gennaio torna l’appuntamento con la Domenica al Museo, nel corso della quale sarà possibile visitare i luoghi della cultura statali, con ingresso gratuito. Alcune sedi sono visitabili solo su prenotazione. Ecco i musei e siti culturali che aderiscono a questa iniziativa di grande successo.

Ultimi giorni di programmazione per la rassegna ‘Altri Natali’ a Napoli

Si intitola “Altri Natali” la rassegna promossa dal Comune di Napoli che dall’8 al 30 dicembre animerà le 10 municipalità cittadine. 250 eventi per una rilettura del canone natalizio partenopeo.

Musica, teatro, danza, cinema, reading e laboratori creativi saranno gli ambiti in cui “Altri Natali” troverà la sua declinazione artistica.

Tra gli eventi di venerdì 30 dicembre, da segnalare due spettacoli ispirati al più popolare dei giochi natalizi: “La tombola dei fantasmi”, in programma alle 12.00 al teatro Il pozzo e il pendolo”, e “La tombola scostumata”, show di animazione con Samantha e Loredana Rossi dell’Associazione Trans Napoli in programma alle 20.00 al centro Il Poggio.

Capodanno ad Amalfi con fuochi pirotecnici, artisti, performer e dj guest

Due Piazze, sei ore di spettacolo, artisti, performer, dj guest e la magia dei fuochi d’artificio sul mare. La musica è pronta ad esplodere con NYE AMALFI, il Capodanno della Costa d’Amalfi. La notte di San Silvestro si illumina ad Amalfi, con il grande show che torna dopo due anni di stop causa pandemia, che si preannuncia come uno special event pronto a travolgere con il suo sound unico.

NYE AMALFI IL PROGRAMMA

David Bowie al PAN anche per le festività natalizie

Il Comune di Napoli e il PAN, sede dell’esposizione dedicata al Duca Bianco: David Bowie: the Passenger. By Andrew Kent, hanno assicurato l’apertura al pubblico tutti i giorni delle festività per garantire la promozione dell’iniziativa “L’arte sotto l’albero – regala la cultura”. Con l’acquisto, esclusivamente online, donando ad amici e parenti il tagliando d’ingresso si può ottenere uno sconto del 30% sugli acquisti al bookshop della mostra.

I numerosi acquisti dei tagliandi e le richieste dei turisti in città, hanno così garantito l’apertura secondo il seguente calendario:

31 dicembre – chiusura ore 17.00

1° gennaio 2023 – chiusura ora 17.00

Alessandro Siani torna sul palco con “Extra Libertà Live Tour”

Dal 21 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 grande ritorno al Teatro Diana di Napoli.

La Chiesa del Carminiello a Toledo a Napoli riapre con una mostra

Riapre la Chiesa del Carminiello a Toledo a Napoli. Tra gli elementi architettonici più suggestivi della città di Napoli, la Chiesa, dopo essere rimasta chiusa per alcuni anni, riapre con una mostra a partire dal 2 settembre.

A Castel dell’Ovo ‘Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità’

Prosegue fino all’8 gennaio 2023 la mostra dedicata al più noto faraone dell’antichità. La suggestiva location del Castel dell’Ovo di Napoli ospita l’esposizione “Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità” nel centenario della scoperta della faraonica sepoltura, che tante preziose informazioni ha fornito sulla conoscenza degli usi e costumi dell’antico popolo egizio.

In mostra il visitatore può ammirare le dettagliate riproduzioni di oggetti del corredo funerario del faraone, tra cui il trono d’oro, le statue del Ka, la maschera d’oro, il sarcofago d’oro.

L’Ipogeo dei Cristallini a Napoli apre al pubblico

Una magnifica testimonianza della Neapolis greca nel Rione Sanità: l’Ipogeo dei Cristallini, che si trova a undici metri sotto il manto stradale, nel sottosuolo di un palazzo privato, riapre al pubblico a partire dal 1 luglio. Un antico sepolcreto databile al quarto secolo a.C. con rarissime pitture parietali che conservano i colori originari.

A Capodimonte “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”

Tra gli eventi a Napoli da non perdere, al Museo di Capodimonte la nuova mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”, curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello, visitabile dal 31 marzo 2022 al 7 gennaio 2023.

Le 200 opere in esposizione sono tutte provenienti dalle collezioni permanenti del museo e pertanto non ci sono stati prestiti esterni.

A Mugnano arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

La Pro Loco Mugnano torna con la II edizione di “Mugnano sul ghiaccio“. Venerdì 21 ottobre, alle ore 17:30, all’interno del Centro Commerciale, sarà inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista, 300 mq di puro divertimento, resterà aperta per ben 6 mesi, fino al 16 aprile 2023, come riporta la Pro Loco.

Tornano i Mercatini di Natale a Napoli al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Tra musica, luci e atmosfere natalizie, tornano i Mercatini di Natale, l’evento dedicato a grandi e piccini, presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. La quarta edizione, come riporta il sito MercatinidiNatale, avrà inizio il 3 dicembre 2022 e si concluderà l’8 gennaio 2023.

Tra le attività ludico/didattiche riservate ai bambini la visita alla casa di Babbo Natale e alla “Littorina postale”, per scrivere e inviare la letterina dei desideri. Inoltre, questa quarta stagione dei Mercatini di Natale al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, è pronto ad emozionare i fan di Harry Potter con l’Experience Pietrarsa 9 e 3/4.

Biglietto:

Adulto feriale: 8 euro

Adulto festivo e/o evento speciale: 10 euro

Bambino (3-12 anni) feriale/festivo: 5,00 euro

0-2 anni – diversamente abili: ingresso gratuito

Natale a Città della Scienza, gli eventi dall’8 dicembre all’8 gennaio

Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023 Città della Scienza vestirà i colori del Natale con tante attività per tutti i visitatori! I tanti laboratori nel fine settimana del museo interattivo, avranno per tema il Natale e le sue tradizioni. Sarà inoltre possibile visitare le nuove interessanti mostre temporanee.