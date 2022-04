Eventi a Napoli 9-10 aprile: “Rugantino” al Teatro Augusteo

Eventi di sabato 9 e domenica 10 aprile a Napoli: spicca “Rugantino” all’Augusteo con Serena Autieri e Michele La Ginestra.

Il fine settimana di sabato 9 e domenica 10 aprile sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Augusteo: in scena “Rugantino” con Serena Autieri e Michele La Ginestra

Al Teatro Augusteo, fino a domenica 10 aprile, Serena Autieri (nei panni di Rosetta) e Michele La Ginestra saranno protagonisti in scena con la maschera amara e dissacrante di “Rugantino”, un grande classico del teatro italiano. Definito un musical intramontabile, lo spettacolo animato dalle musiche eterne di Armando Trovajoli ha mantenuto nel corso degli anni una sua purezza popolaresca, nonostante sia ambientato in una Roma papalina datata 1830.

In scena con la regia originale di Pietro Garinei e la supervisione di Massimo Romeo Piparo, anche Edy Angelillo nei panni di Eusebia e Massimo Wertmuller in quelli di Mastro Titta.

Trianon Viviani: “Ossessione napoletana” di Maria de Medeiros e Mauro Gioia

Dopo il grande successo di Noa, un’altra artista internazionale salirà sul palcoscenico del Trianon Viviani: Maria de Medeiros, l’attrice e cantante portoghese – nota in particolare per la partecipazione al cast stellare di Pulp fiction di Quentin Tarantino, premiata con la coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia –, al suo debutto alla regia in Italia. Sabato 9 aprile, alle 21, e domenica 10 aprile, alle 18, Maria de Medeiros e Mauro Gioia daranno vita alla prima assoluta di “Ossessione napoletana”, uno spettacolo musicale, scritto dagli stessi due artisti.

Museo di Capodimonte: ecco la mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”

La nuova mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli”, curata da Stefano Causa e Patrizia Piscitello si potrà visitare fino al 7 gennaio 2023.

Come sottolineato dal direttore Sylvain Bellenger, le 200 opere in esposizione sono tutte provenienti dalle collezioni permanenti del museo e pertanto non ci sono stati prestiti esterni. Questa mostra, realizzata in collaborazione con le associazioni Amici di Capodimonte Ets e American Friends of Capodimonte, si propone di rilanciare quel significativo dibattito presentando un’altra lettura del ‘600 napoletano, diventato per amatori e storici il secolo di Caravaggio, ma non solo visto che è pervaso dal genio artistico di molti altri suoi prestigiosi pittori contemporanei.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.

La grande mostra Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta è ideata e prodotta da Navigare Srl e patrocinata dal Comune di Napoli.