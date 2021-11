Eventi a Napoli 6-7 novembre: Andrea Sannino all’Augusteo con “Carosone, l’americano di Napoli”

Eventi di sabato 6 e domenica 7 novembre a Napoli: tra i tanti appuntamenti a teatro spicca anche “Mettici la mano” al Diana con Antonio Milo e Adriano Falivene (oltre al concerto di Gianni Conte al Trianon).

Il fine settimana di sabato 6 e domenica 7 novembre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Augusteo: Andrea Sannino in “Carosone, l’americano di Napoli”

Al Teatro Augusteo, fino a domenica 14 novembre, Andrea Sannino, nel ruolo di Carosone, sarà protagonista con lo spettacolo “Carosone, l’americano di Napoli”. Il musical, in scena nel centenario della nascita del grande Maestro, vede la direzione artistica di Federico Vacalebre e con la regia di Luigi Russo. Ticket al botteghino o su bigliettoveloce.it: platea € 35,00. Galleria € 25,00.

Teatro Trianon Viviani: Gianni Conte in “Duje paravise” con Mariano Caiano

Sabato 6 e domenica 7 novembre, alle 21, il Trianon Viviani ospita il concerto Duje paravise di Gianni Conte, con la partecipazione straordinaria di Mariano Caiano.

Il titolo rimanda alla canzone omonima del 1928, musicata da E.A. Mario, in cui «duje viecchie prufessure ‘e cuncertino» esaltano l’incanto e la bellezza della musica e della città partenopea, al cospetto di san Pietro e di tutti i santi, entusiasti e meravigliati ascoltatori. Gianni Conte, voce solista dell’Orchestra italiana di Renzo Arbore, e Caiano, altra voce e jolly dello stesso ensemble, provano a fondere le proprie anime di colleghi e amici – più classica quella di Gianni, più contemporanea quella di Mariano – in un amalgama perfetto, grazie alle medesime radici e al medesimo sguardo verso il futuro, all’insegna di un approccio giocoso.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService.net. Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica dalle 10 alle 13:30. Green pass e mascherina obbligatori.

Teatro Diana: Antonio Milo e Adriano Falivene in “Mettici la mano”

Fino al 21 novembre, al Teatro Diana va in scena l’attesissimo spettacolo con Antonio Milo e Adriano Falivene, già interpreti dei personaggi di Maione e Bambinella nella fortunatissima serie “Il commissario Ricciardi”. Insieme ad Elisabetta Mirra, Milo e Falivene porteranno in scena un nuovo inedito testo scritto da Maurizio de Giovanni: “Mettici la mano” per la regia di Alessandro D’Alatri.

Pino Daniele Alive: La Mostra

Il progetto espositivo multimediale e itinerante Pino Daniele Alive, La Mostra sarà in esposizione fino al 31 dicembre presso il complesso di Santa Caterina a Formiello, sede della Fondazione Pino Daniele Trust Onlus. All’interno della mostra sarà possibile vedere per la prima volta in grande formato scatti iconici di Pino Daniele, realizzati dai fotografi che lo hanno seguito più da vicino nell’arco della sua carriera. Immagini che hanno caratterizzato le copertine dei suoi dischi storici e fotografie inedite, digitalizzate appositamente per la mostra.

Mostra d’Oltremare: ecco “Fuori di Zucca – Il fantastico mondo delle zucche”

In programma fino al 28 novembre nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche.

Napoli Obliqua in mountain bike: partenza dalla Galleria Principe

Domenica 7 novembre ritorna Napoli obliqua, la pedalata in mountain bike per le strade segrete della città partenopea con partenza dalla Galleria Principe alle ore 7.30. L’itinerario previsto è di circa 40 km a/r con un dislivello di circa 800 m. Un percorso dalla Sanità su a Capodimonte, dai Quartieri Spagnoli a Posillipo, passando per Chiaia, salite e discese per immergersi nella dimensione obliqua della città, per conoscere meglio la sua morfologia, la sua storia, le tradizioni e la contemporaneità.