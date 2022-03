Eventi a Napoli 5-6 marzo: Salemme al Teatro Diana con “Napoletano? E famme ‘na pizza!”

Eventi di sabato 5 e domenica 6 marzo a Napoli: spicca lo show di Vincenzo Salemme al Diana. Vincenzo De Lucia al Sannazaro con “La signora della tv”.

Il fine settimana di sabato 5 e domenica 6 marzo sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Diana: Vincenzo Salemme in “Napoletano? E famme ‘na pizza!”

Fino al 20 marzo, Vincenzo Salemme sarà mattatore al teatro Diana con lo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza”. Il titolo dello show riprende una battuta di “E…. fuori nevica”, nella quale uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la sua presunta napoletanità facendogli una pizza. Perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mammà… Il popolare attore e regista gioca dunque alla sua maniera con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita di un napoletano più simile ad una “gabbia” che ad un percorso libero e indipendente…

Teatro Sannazaro: arriva Vincenzo De Lucia con il suo show “La signora della tv”

Vincenzo De Lucia, al teatro Sannazaro sabato 5 (ore 21) e domenica 6 marzo (ore 18), presenta lo spettacolo “La Signora della TV – Lo Show”, spettacolo scritto con Vincenzo Comunale e accompagnato dalle musiche di Claudio Romano e dalle coreografie di Johannes Palmieri. Un inno alla leggerezza e alla musica, con la costante attenzione ad un riferimento principe come quello del Varietà per eccellenza. Sono questi i punti saldi dell’inedito testo divenuto spettacolo, dell’attore-cantante e imitatore, molto apprezzato per le sue uniche capacità di female impersonator (basti pensare alle fantastiche imitazioni, tra le altre, di Maria De Filippi, Mara Venier e Barbara D’Urso).

Teatro Augusteo: Francesco Cicchella protagonista di “Bis!”

Fino al 13 marzo, Francesco Cicchella, popolarissimo imitatore, sarà protagonista di un one man show in cui si cimenterà nelle sue parodie più conosciute, come quelle dei cantanti Ultimo, Achille Lauro e soprattutto Massimo Ranieri (del quale sembra quasi un “clone”), e tante performance inedite.

Teatro Totò: Diego Sanchez e Angela Melillo “Ma che ne sai…se non hai fatto il Varietà”

Al Teatro Totò è in scena lo spettacolo musicale con Diego Sanchez e Angela Melillo, intitolato “Ma che ne sai…se non hai fatto il Varietà”. In programma fino a domenica 6 marzo lo show, con un susseguirsi di numeri, ricalca i fasti dei vecchi Varietà con il classico presentatore in frac sornione e simpatico, pronto a introdurre tutte le esibizioni che una dietro l’altra conquistano l’attenzione della platea.

Teatro Nuovo: Peppe Servillo ne “Il resto della settimana”

Il Teatro Nuovo vedrà in scena sabato 5 marzo alle ore 21 (in replica domenica 6 alle 18.30), Peppe Servillo che leggerà alcuni brani tratti dal libro di Maurizio De Giovanni, Il resto della settimana, accompagnato dalle musiche eseguite dal vivo dal chitarrista Cristiano Califano. Il titolo rimanda al tempo trascorso in un piccolo bar dei Quartieri Spagnoli a Napoli, prima e dopo la partita degli Azzurri. Un gruppo variegato di persone, senza barriere di censo, si dà appuntamento lì per commentare i fatti calcistici e non della settimana…

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. Si tratta di una mostra aperta fino al 25 aprile, che celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.