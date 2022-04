Eventi a Napoli 30 aprile-1° maggio: i Ditelo Voi al Troisi con “Quello là!!!”

Eventi di sabato 30 aprile e domenica 1° maggio a Napoli: spicca lo spettacolo de i Ditelo Voi al teatro Troisi (oltre al concerto di Eugenio Bennato al Trianon Viviani e varie mostre).

Il fine settimana di sabato 30 aprile e domenica 1° maggio sarà pieno di eventi a Napoli. Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Troisi: I Ditelo Voi mattatori con lo spettacolo “Quello là!!!”

Fino a domenica 1° maggio, in scena al Teatro “Troisi”, ci saranno “i Ditelo Voi”. Per tutti, con il popolare trio comico formato da Francesco De Fraia, detto Capucchione, Domenico Manfredi detto Mimmo e Raffaele Ferrante detto Lello, uno spettacolo ricco di sorprese a partire dal titolo che non c’è. Tant’è che basta chiedere agli stessi tre esilaranti protagonisti di quale spettacolo si tratta, per avere come risposta: “Quello là!!!”.

Trianon Viviani: weekend con il “W di chi non conta niente” di Eugenio Bennato

Sabato 30 aprile, alle 21, Eugenio Bennato conclude il tour “W chi non conta niente”, con due significative novità esclusive: la presenza in scaletta del nuovo brano inedito “Welcome to Napoli”, dedicato a Napoli città aperta dell’accoglienza, che il cantautore interpreterà con la partecipazione di tre musiciste ucraine e russe.

Teatro Totò: “Sesso, Rose e Terapia” Davide Ferri e Rosario Verde

Distensione e sano umorismo al Teatro Totò, dove, fino al 1° maggio, la stagione artistica continua con “Sesso, rose e terapia”, una commedia in due atti interpretata da otto attori che, basandosi sul tradizionale gioco degli equivoci, regala agli spettatori dei momenti di irresistibile e rilassante comicità. Portata in scena dalla Compagnia Stabile del Teatro Totò, tra cui gli altri attori Edoardo Guadagno, Luciano Salvetti, Paola Bocchetti, Ivana D’Alisa, Giusy Freccia e Sofia Ardito, oltre ai protagonisti Davide Ferri e Rosario Verde, la messinscena vede anche la partecipazione di Giovanni Allocca.

Basilica Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta: Dalì incontra Hitchcock nella mostra Spellbound

The Dalì Universe sceglie Napoli per l’anteprima mondiale di SPELLBOUND: Scenografia di un Sogno, la mostra a cura di Beniamino Levi dedicata a Salvador Dalì ed Alfred Hitchcock, in esposizione presso la Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta fino al 30 settembre. Il progetto, che si avvale della Direzione artistica di Roberto Pantè, presenta per la prima volta in Europa la scenografia realizzata dal Maestro del Surrealismo per il film del Maestro del Brivido: Spellbound (in italiano “Io Ti Salverò”) .

Un progetto immersivo che unisce cinema, arte e musica, mettendo in comunicazione l’arte surrealista del genio catalano e le impressioni del cinema thriller. Paranoia, perdita della memoria, fase onirica, psicoanalisi e recupero della memoria, sono i temi centrali attorno ai quali si snoderà un percorso espositivo estremamente intimistico ed emozionale.

Museo PAN: ecco la mostra dedicata ad Andy Warhol

Al Palazzo delle Arti di Napoli, fino al 31 luglio, è aperta la mostra Andy is back, prodotta da Navigare srl e curata da Edoardo Falcioni per Art Motors con il patrocinio del Comune di Napoli, che propone un’esposizione ricca di oltre 130 tra disegni, oggetti autografati, serigrafie, fotografie, provenienti da collezioni private, oltre alla ricostruzione della celebre Silver Factory newyorkese.

L’esposizione ricreerà le atmosfere degli anni ’50, ’60, ’70 e ’80, tracciando la storia delle intuizioni e dei progetti dell’artista, anticipatore di importanti fenomeni culturali e artistici e di cui, 35 anni dopo la sua morte, è ancora forte l’eco.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh e la Stanza segreta”

Altro appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.