Eventi a Napoli 26-27 marzo: Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta a Palazzo Fondi

Eventi di sabato 26 e domenica 27 marzo a Napoli: spicca la mostra dedicata ai capolavori di Vincent Van Gogh a Palazzo Fondi.

Il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 marzo sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Palazzo Fondi: ecco la mostra multimediale “Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta”

Appuntamento da non perdere per gli appassionati d’arte. In mostra a Palazzo Fondi, aperta fino al 26 giugno, oltre 900 capolavori in formato digitale di Vincent Van Gogh e non solo. L’esposizione in formato digitale presenta anche un’opera originale dell’artista olandese insieme ad altre 11, anch’esse originali e provenienti da collezioni private, di altri celebri artisti attivi nei decenni tra il periodo impressionista e la Belle Époque: Bernard, Cézanne, Cormon, Gauguin, Mauve, Monticelli, Toulouse-Lautrec.

La grande mostra Van Gogh Multimedia e la Stanza segreta è ideata e prodotta da Navigare Srl e patrocinata dal Comune di Napoli.

Teatro Totò: Francesca Marini in scena con il recital “Napule è…”

Emozioni musicali senza tempo al Teatro Totò, dove l’attrice e cantante Francesca Marini presenterà il recital “Napule è…”. Un coinvolgente itinerario musicale che fino a domenica 3 aprile, con la regia firmata da Gaetano Liguori, condurrà attraverso una voce unica e passionale, dritto in una dimensione fatta di canzoni, aneddoti e poesie scritte da alcuni dei più grandi poeti del primo Novecento per arrivare fino agli artisti dei giorni nostri.

“Navigare” al circolo Posillipo: dal 26 marzo al 3 aprile l’esposizione con le prove in mare

Prove a mare, questo il claim del 35mo salone nautico Navigare, in programma al Circolo Nautico Posillipo da sabato 26 marzo fino a domenica 3 aprile. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA) presieduta da Gennaro Amato, sarà con accesso libero per i visitatori, e permetterà di provare le imbarcazioni in acqua con visite accompagnate.

In acqua gozzi, gommoni e yacht, potranno dunque offrire ai visitatori il vantaggio di fugare gli ultimi dubbi, ma anche di poter effettuare una prova tecnica accompagnati dai produttori.

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. La mostra, aperta fino al 25 aprile, celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.