Eventi a Napoli 26-27 febbraio: Carnevale ad Edenlandia e Città della Scienza

Eventi di sabato 26 e domenica 27 febbraio a Napoli: spiccano gli appuntamenti dedicati al Carnevale. Torna Chocoland al Vomero.

Il fine settimana di sabato 26 e domenica 27 febbraio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Edenlandia: Carnevale colorato con tante sorprese

Il Carnevale più colorato si festeggia ad Edenlandia, dove sono previsti due giorni di grande festa e divertimento per il weekend di sabato 26 e domenica 27 febbraio. La giornata inizierà alle ore 12 con la grande sfilata di carnevale presentata dal super Giaco mago show, che vedrà come protagonisti i bambini in maschera: le iscrizioni inizieranno alle ore 11:00 con un limite massimo di 100 bambini.

Seguirà alle ore 16:30 la parata di Carnevale con trampolieri, maschere e le amatissime Mascotte. Il parco aprirà dalle 10 alle 23:30.

Città della Scienza: domenica 27 febbraio grande festa di Carnevale

Tra i tanti eventi dedicati al Carnevale a Napoli, anche Città della Scienza dedica la giornata di domenica 27 febbraio a un ricco programma a tema con laboratori per bambini di tutte le età, science show, bolle di sapone, visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi, dimostrazioni scientifiche, tante attività e un simpatico gadget.

Vomero: il ritorno di “Chocoland – La terra dei golosi”

Fino a martedì 1° marzo, ovvero in pieno periodo di Carnevale, torna al Vomero “Chocoland – La terra dei golosi”. La 12esima edizione della fiera del cioccolato artigianale si terrà questa volta in piazza degli Artisti e nella zona esterna al parco Mascagna, per un trionfo di cioccolato.

Teatro Totò: Diego Sanchez e Angela Melillo “Ma che ne sai…se non hai fatto il Varietà”

Al Teatro Totò è in scena lo spettacolo musicale con Diego Sanchez e Angela Melillo, intitolato “Ma che ne sai…se non hai fatto il Varietà”. In programma fino a domenica 6 marzo, lo show, con un susseguirsi di numeri, ricalca i fasti dei vecchi Varietà con il classico presentatore in frac sornione e simpatico, pronto a introdurre tutte le esibizioni che una dietro l’altra conquistano l’attenzione della platea.

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. Si tratta di una mostra aperta fino al 1° marzo, che celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.