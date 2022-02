Eventi a Napoli 19-20 febbraio: Gabriele Lavia al Diana con “Il berretto a sonagli”

Eventi di sabato 19 e domenica 20 febbraio a Napoli: spicca la commedia “Il berretto a sonagli” con Gabriele Lavia. Weekend conclusivo per Nauticsud alla Mostra d’Oltremare.

Il fine settimana di sabato 19 e domenica 20 febbraio sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Teatro Diana: Gabriele Lavia nella commedia di Pirandello “Il berretto a sonagli”

Fino a domenica 20 febbraio, al Teatro Diana sarà di scena Gabriele Lavia, attore nei panni di Ciampa lo scrivano, portando la commedia “Il berretto a sonagli”, una delle opere più famose di Luigi Pirandello. Una commedia che riflette su tutta la crisi della società borghese moderna, con le sue istituzioni che codificano oramai soltanto convenzioni irreali.

Teatro San Carlo: ecco “Aida” di Giuseppe Verdi nel 150°anniversario

Domenica 20 febbraio (ore 17) torna in scena al Teatro San Carlo una delle opere più belle e celebri di Giuseppe Verdi: Aida.

Si tratta del terzo titolo in cartellone della Stagione 2021/2022, con un doveroso omaggio al 150° anniversario dalla prima, avvenuta al Cairo nel 1871, e celebrato in tutta Italia.

A dirigere Orchestra e Coro del Massimo napoletano sarà Michelangelo Mazza, al suo esordio al Lirico di Napoli e alla guida di un prestigioso cast vocale.

Nuovo Teatro Sancarluccio: ecco le Ebbanesis con Transleit

Con l’acclamato e applaudito duo Ebbanesis, continua senza sosta e con recuperato entusiasmo la stagione artistica del Nuovo Teatro Sancarluccio.

Sabato 19 febbraio alle ore 21.00 e domenica 20 febbraio alle ore 18.00, le trascinanti Viviana Cangiano e Serena Pisa, presenteranno il loro spettacolo “Transleit”. Due voci e una chitarra, che cominciano ad apparire su Facebook con intriganti rivisitazioni di classici della canzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto: è il caso di “Carmela”, che ha superato le 400.000 visualizzazioni e soprattutto “Bohemian Rhapsody” dei Queen, che ne ha registrato oltre 2.000.000, diventando un autentico caso mediatico.

Villa di Donato: sabato 19 febbraio serata in musica con The Napoli (blue) sound

Sabato 19 febbraio, alle ore 20, si terrà in Villa di Donato l’evento “The Napoli (Blue) Sound”, spettacolo di Brunello Canessa appartenente al focus “Blues O’ Clock” dedicato al Blues “contaminato” e inserito nell’attuale Stagione di “La musica ha trovato casa”. Alla fine degli anni ’70 Napoli, con Pino Daniele, Edoardo Bennato, Alan Sorrenti, Enzo Avitabile ha dato forma quella particolare miscela di musica passato alla storia come “Neapolitan Power”.

The Napoli (Blue) Sound vuole raccontare in musica quelle atmosfere attraverso le canzoni – simbolo di quel fantastico periodo. Sul palco con Brunello Canessa ci saranno Luigi Lepre, Gianfranco Carere, Andrea Andronico, Massimo Giovengo.

Nauticsud alla Mostra d’Oltremare: grande successo per il salone nautico

La 48esima edizione del Nauticsud, il salone dedicato alla filiera nautica in programma fino a domenica 20 febbraio alla Mostra d’Oltremare, sta riscuotendo grande successo.

Nauticsud si sviluppa su oltre 7 padiglioni e le aree scoperte della Mostra d’Oltremare, dove le novità e le anteprime nazionali ed internazionali in esposizione sono davvero numerose. Anche le aziende di grandi yacht non sono volute mancare, visto che Azimut, Prestige, Rio Yachts e Fiart espongono i loro modelli migliori e la casa partenopea presenta in anteprima mondiale il progetto del P54 di prossima definizione produttiva.

Dante a Palazzo Reale: una mostra per omaggiare il Sommo Poeta

Dante a Palazzo Reale ha aperto la sue porte al pubblico negli spazi della “Galleria del Genovese”, antico passaggio tra il Palazzo Reale e il Teatro di San Carlo. Si tratta di una mostra aperta fino al 1° marzo, che celebra il settimo centenario della morte Sommo Poeta, con l’esposizione dei dipinti di Tommaso De Vivo ispirati alla Divina Commedia e altre opere di soggetto dantesco realizzate a Napoli nell’Ottocento ed è arricchito da proiezioni multimediali curate da Kaos Produzioni.

La mostra è a cura di Mario Epifani (direttore di Palazzo Reale di Napoli) e da Andrea Mazzucchi (direttore Dipartimento Studi Umanistici Università “Federico II”).

Foto in evidenza: Tommaso Lepera