Eventi a Napoli 16-17 ottobre: “Adagio Napoletano” al Trianon e “La Bohème” al San Carlo

Eventi di sabato 16 e domenica 17 ottobre a Napoli: il teatro torna grande protagonista. Alla Mostra d’Oltremare “Tutto Sposi” e “Fuori di Zucca”.

Il fine settimana di sabato 16 e domenica 17 ottobre sarà pieno di eventi a Napoli (ovviamente con il rispetto di tutte le misure di prevenzione contro il Covid 19). Ecco quali sono i principali appuntamenti da non perdere.

Trianon Viviani: il musical “Adagio Napoletano” inaugura la nuova stagione

Adagio Napoletano, il musical di Bruno Garofalo già presentato con successo di pubblico in streaming nel periodo più critico della pandemia, è la maggiore produzione del teatro della Canzone napoletana. Lo spettacolo (in scena sabato 16 ottobre alle 21 e domenica 17 ottobre alle 18) è un viaggio nelle melodie partenopee del Novecento, un susseguirsi di quadri singoli e indipendenti che spaziano tra varie stagioni ed emozioni in uno scenario altamente evocativo delle atmosfere, dei luoghi e delle immagini che costituiscono la componente estetica della città.

In scena Lello Giulivo, Susy Sebastiano, Francesco Malapena e la partecipazione di Gigio Morra. Con loro Laura Lazzari, Matteo Mauriello, Salvatore Meola, Gennaro Monti, Nadia Pepe e Fernanda Pinto.

Teatro San Carlo: ecco “La Bohème” di Puccini diretta da Emma Dante

La grande lirica torna protagonista al Teatro San Carlo con La Bohème di Giacomo Puccini per la regia di Emma Dante. L’opera, che apre la stagione 2021-2022 del “San Carlo”, sarà diretta da Juraj Valčuha, che sarà ancora una volta alla guida dell’Orchestra del Teatro San Carlo.

“La Bohème” sarà in scena sabato 16 ottobre (alle ore 19:00) e domenica 17 ottobre (ore 17).

Mostra d’Oltremare: sabato 16 ottobre l’inaugurazione del salone del Wedding

Con il tradizionale taglio del nastro, sabato 16 ottobre alle ore 12, si inaugurerà la 32esima edizione del salone nazionale del wedding Tutto Sposi. Quest’edizione celebrerà la ripartenza del settore, che per due anni ha registrato la chiusura totale della filiera produttiva. Tutto Sposi, con ingresso da viale Kennedy 54, sarà aperto dal lunedì al venerdì (16.30-21.30) con biglietto a 5 euro, mentre il sabato e domenica l’accesso è dalle 10.30 – 22.30 con biglietto a 10 euro. Tutti i giorni sarà possibile, per chi acquista il ticket d’ingresso, usufruire del tampone gratis per poter ottenere il Green Pass.

Mostra d’Oltremare: ecco “Fuori di Zucca – Il fantastico mondo delle zucche”

In programma fino al 28 novembre nella rilassante atmosfera del Parco Robinson alla Mostra d’Oltremare e organizzata da Alta Classe Lab, Fast Forward e Next Event, la manifestazione porterà in città una ventata di allegria. Per tutti nel nome del “fantastico mondo delle zucche”, le forti emozioni di un’area nel verde con campi interamente ricoperti di zucche. All’interno del Parco, i bambini saranno protagonisti di tante attività creative e divertenti. Potranno passeggiare nei campi, scegliere e raccogliere la zucca da intagliare o decorare negli appositi laboratori attrezzati; ascoltare favole narrate dal Racconta Storie; divertirsi e sfidarsi nel labirinto realizzato con balle di fieno.

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (ultimo ingresso ore 12) e dalle 15 alle 20 (ultimo ingresso ore 19) e il sabato, la domenica e festivi dalle 10 alle 21 (ultimo ingresso ore 20).

Il prezzo d’ingresso è di 13 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni. Accesso gratuito con diritto alla raccolta e decorazione di una zucca per i bambini da 0 a 3 anni.

Frida Kahlo – Il Caos dentro: mostra a Palazzo Fondi

L’arte di vivere della celebre e sfortunata pittrice messicana in esposizione a Palazzo Fondi sarà in con opere originali e tecnologie multimediali. La mostra presenta il dipinto originale Piden aeroplanos y les dan alas de petate, insieme a opere originali dell’artista e marito Diego Rivera, mai esposte prima al pubblico: lettere, pagine di diario e fotografie, emissioni filateliche, accanto a riproduzioni digitali di autoritratti e murales messicani, riproduzioni a grandezza reale di ambienti come la camera da letto, lo studio e il giardino di Frida Kahlo, e una sala cinema 10D ad alta tecnologia per una proiezione video multisensoriale.

Women in Comics: la mostra sulle grandi fumettiste USA sbarca a Napoli

La straordinaria collettiva di 22 artiste statunitensi che “hanno fatto la Storia del fumetto nordamericano” è in esposizione presso FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli. Curata da Kim Munson e Trina Robbins, Women in Comics propone una storia di autodeterminazione dei comics nordamericani grazie alle sue 22 protagoniste che, dal fumetto vintage degli anni ’50 al graphic novel più autoriale, esplorando temi come amore, sessualità, creatività, discriminazione, indipendenza, attraversa la psichedelia degli anni ’70 e del fumetto underground, fino alla scena contemporanea di Marvel e DC Comics.

I Gladiatori al MANN: la grande mostra che unisce archeologia e tecnologia

Una significativa mostra nella grande Sala della Meridiana, che vuole coniugare l’archeologia e la tecnologia per raccontare un mito di tutti i tempi, attraverso un progetto scientifico che, senza sacrificare il rigore metodologico, unisce istituzioni italiane e straniere con un condiviso percorso di conoscenza.

Il cuore pulsante dell’allestimento di tale mostra è senza dubbio rappresentato dai ben 160 reperti che, sistemati nel Salone della Meridiana, sono il risultato di suggestivi tasselli per un lungo e affascinante viaggio di ricerca suddiviso in sei sezioni.