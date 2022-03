Eurojackpot, dopo 10 anni al via una nuova formula di gioco: cosa cambia

Nel 2022 Eurojackpot compie 10 anni e si rinnova con una nuova formula di gioco ancora più interessante.

Non tutti i giochi sono uguali ed Eurojackpot è da sempre una lotteria speciale. Non solo per il montepremi davvero ricco messo in palio, capace di toccare cifre vertiginose pari a 90 milioni di euro, ma anche perché piace, oltre che in Italia, dove mette d’accordo trasversalmente da Nord a Sud, anche in altri 17 Paesi Europei, rivelandosi l’unica lotteria a premi con estrazione paneuropea.

Nel 2022 Eurojackpot compie 10 anni e si rinnova, dal 25 marzo, con una nuova formula di gioco ancora più interessante. In questo articolo vi raccontiamo gli ultimi aggiornamenti, che puntano ad avere una lotteria ancora più coinvolgente del passato.

Come si gioca a Eurojackpot?

Per giocare a Eurojackpot è sufficiente scegliere un minimo di 5 numeri su 50 a cui vanno aggiunti almeno 2 Euronumeri su 12. Ogni combinazione prevede una giocata minima del costo pari a 2€.

Sono presenti ben 12 categorie di vincita, la più alta delle quali prevede un Jackpot milionario che, con la nuova formula, è capace di raggiungere i 120 milioni di euro. Per potersi aggiudicare la vincita è necessario indovinare una combinazione di 5+2, ovvero 5 numeri + 2 Euronumeri.

Anche il numero delle estrazioni cambia. Con la formula attiva dal 25 marzo si passa da una sola estrazione settimanale, che viene fatta a Helsinki in Finlandia ogni venerdì alle 21 ora locale (in Italia sono le 20), a due estrazioni complessive con l’aggiunta di quella effettuata il martedì ma sempre allo stesso orario. Si può giocare a Eurojackpot tutti i giorni sia presso i punti vendita abilitati, sia online presso i siti autorizzati e l’elenco degli operatori di gioco è visionabile sul sito ufficiale di Eurojackpot.

Le altre vincite oltre a quella del Jackpot milionario

Per vincere ad Eurojackpot non è detto che si debbano indovinare per forza 5+2 numeri. Come abbiamo accennato, oltre alla categoria del primo premio ci sono anche altre 11 categorie di vincita previste.

Vediamo meglio quanto si può vincere ad Eurojackpot:

5+1. Si tratta di un montepremi pari a diversi milioni di euro; è stato aggiudicato in oltre 60 vincite.

5+0. Un montepremi importante, capace di registrare anche una cifra superiore ai 140 mila euro. Una combinazione che hanno centrato oltre 100 volte.

4+2. Il premio in palio ha una media di vincita superiore ai 4.000€.

4+1. La media di vincita è superiore ai 240€.

4+0. La media di vincita è di circa 110€.

3+2. Le vincite hanno finora visto un’oscillazione che va dai 60€ ai 98€.

2+2. La media di vincita va dai 21,87€ ai 34,70€.

3+1. La vincita che viene ottenuta mediamente è intorno ai 18€.

3+0. La vincita che viene ottenuta mediamente è intorno ai 15€.

1+2. La media del premio per estrazione è pari ai 10,35€.

2+1. La media di vincita è di poco superiore agli 8€.

Come si può vedere le tipologie di vincita sono numerose. Il record di vincite conseguite in Italia si è verificato nel 2018, anno in cui sono stati distribuiti premi ai giocatori per un totale di 43.001.400€.

Adesso, grazie alla nuova formula del concorso, la probabilità di vincita di almeno un premio alla lotteria Eurojackpot, considerando tutte le categorie, diventa di 1 su 32.

Dove si gioca in Europa?

I Paesi in cui si gioca Eurojackpot sono un totale di 18, compresa l’Italia, ovvero:

● Olanda.

● Danimarca.

● Germania.

● Finlandia.

● Slovenia.

● Croazia.

● Estonia.

● Lettonia.

● Lituania.

● Spagna.

● Svezia.

● Norvegia.

● Islanda.

● Ungheria.

● Repubblica Ceca.

● Slovacchia.

● Polonia.

A centrare il maggior numero di vincite per quanto riguarda il Jackpot milionario è stata finora la Germania, seguita da Finlandia e Danimarca. In Italia il Jackpot è stato realizzato per tre volte, l’ultima delle quali nel 2020. Chissà cosa ci riserverà il 2022.