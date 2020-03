Terremoto a Zagabria, due forti scosse 5.3 e 4.6. Ragazzo ferito da crollo di un palazzo

Il terremoto ha provocato gravi danni ai palazzi con crolli infatti un ragazzo di 15 anni è stato trovato sotto le macerie di un edificio ed è rimasto ferito in modo molto grave. Insieme a lui ci sarebbero anche altri tre feriti lievi. I crolli hanno interessato palazzi e chiese del centro storico. Molti residenti sono scesi in strada. La scossa è stata avvertita anche in Italia. Intanto in queste ore fa freddo e oltre all’emergenza coronavirus ora dovranno fare gestire anche i gravi danni del terremoto.

Terremoto di magnitudo 5.3 a Zagabria alle 5.24 (ora locale)pic.twitter.com/ai3qYDwcZi — Luca Momoli (@MomoliLuca) March 22, 2020