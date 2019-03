La Disney annuncia l’apertura di Star Wars, il parco giochi a tema Guerre Stellari

Walt Disney: Il parco a tema aprirà prima in California a fine Maggio e successivamente ad Orlando a Disney World.

di Piero Lombardi – La Walt Disney annuncia l’apertura di Star Wars: Galaxy’s Edge, il nuovo parco divertimenti interamente dedicato al mondo di Guerre Stellari.

Al momento sono state annunciate due delle attrazioni principali:

Millennium Falcon Smuggler’s Run, dove i visitatori voleranno nella mitica navicella di Han Solo affrontando un’esperienza unica nel suo genere, e Star Wars: Rise of The Resistance, una vera e propria battaglia contro il Primo Ordine (antagonista dei nuovi film della saga).

In Star Wars: Galaxy’s Edge, gli ospiti potranno anche visitare il mercato, Black Spire Outpost, o bere qualcosa nel bar spaziale di Star Wars: A New Hope dove, inoltre per la prima volta sarà possibile ordinare alcolici in un parco Disney.

The Walt Disney Company ha acquistato la Lucasfilm di George Lucas nel 2012 per 4,05 miliardi di dollari.

Negli ultimi anni sono già stati prodotti 4 film della saga: Il risveglio della forza (2015), Rogue One (2016), Gli Ultimi Jedi (2017), Solo: a Star Wars Story (2018) e nel 2019 è prevista l’uscita del nono capitolo di cui non è ancora stato svelato il titolo.

Nel frattempo i fan di Guerre Stellari potranno visitare i fantastici parchi a tema della Disney.