Esenzione canone Rai 2021: ecco chi ne ha diritto e come richiederla

Esenzione canone Rai 2021: ecco chi ne ha diritto e le modalità con cui richiederla.

Dal 2016, tutti i contribuenti in possesso di un apparecchio televisivo sono obbligati al pagamento del canone Rai di 90 euro annuali, inserito a rate sulla bolletta della luce. Tuttavia, alcuni cittadini, presentando una modulistica cartacea o online, possono richiederne l’esenzione: ecco chi ne ha diritto e come fare per richiedere l’esenzione.

Esenzione canone Rai 2021: chi ne ha diritto

Per l’esonero del canone Rai 2021, entro il 31 gennaio 2021 bisogna presentare una dichiarazione sostitutiva di esenzione canone Rai. L’esonero dal pagamento del canone è previsto nei seguenti casi:

in nessuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica (contratto luce) è detenuto un apparecchio tv , da parte di alcun componente della famiglia anagrafica;

, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica; in alcuna delle abitazioni per le quali è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell’abbonamento radio televisivo per suggellamento. Se il canone di abbonamento della televisione per uso privato, non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate ad un soggetto , in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica, intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, bisogna compilare ed inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva esenzione canone RAI e compilare la sola opzione del quadro B;

, in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica, intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, bisogna compilare ed inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva esenzione canone RAI e compilare la sola opzione del quadro B; gli anziani che hanno compiuto 75 anni di età, entro i termini di pagamento del canone 2021 (per chi ha compiuto gli anni entro il 31 gennaio 2021) e che hanno un reddito complessivo familiare (richiedente e coniuge) non superiore a 6.713,98 euro annuali al netto della rendita catastale sulla prima casa (per le domande sino al 31/12/2017) e di 8.000,00 euro annuali (per domande di esenzione a partire dall’anno 2018);

Esenzione canone Rai 2021: ecco come presentare la modulistica necessaria

Per essere esentato dal pagamento del canone Rai 2021, bisogna presentare il modulo di disdetta del canone Rai 2021, attraverso varie modalità: