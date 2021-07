Ersilia Crisci di Napoli tra i vincitori del Premio letterario Racconti nella Rete

I vincitori saranno premiati a Lucca in occasione della 27^ edizione del festival LuccAutori, in programma dal 18 settembre al 3 ottobre 2021. Ecco tutti i vincitori.

Si è conclusa la ventesima edizione del Premio letterario Racconti nella Rete. Tra i tanti vincitori che riportiamo di seguito c’è anche Ersilia Crisci di Napoli con il racconto “Margherita”.Ersilia Crisci è nata a Napoli, vive e lavora a Roma come giornalista e digital content editor. Appassionata di semiotica e scienze umane, per lei le favole sono una cosa seria. Sinossi del racconto

Per quanto ci provi, Enzuccio non riesce a resistere a Margherita. La desidera ogni giorno, in ogni luogo, in ogni momento. Lei è rossa, calda, profumata, ricoperta da abbondante mozzarella filante. Solo a guardarla, prova un brivido di piacere misto a commozione. Perché lui la pizza l’ama profondamente, e lei lo ricambia.

A causa dei chili di troppo, però, Enzuccio prende la decisione più dolorosa: rinunciare a lei e dirle addio. Margherita cercherà di fargli cambiare idea, finché lui non commetterà un errore che ribalterà completamente la situazione.

Margherita racconta in chiave fantastica e ironica la difficoltà di resistere alle tentazioni e di rispettare fino in fondo le proprie decisioni.

La giuria del Premio La giuria tecnica della 20^ edizione del premio letterario “Racconti nella Rete” ha selezionato i venticinque racconti che saranno inseriti nella nuova antologia del Premio edita da Castelvecchi.

“Complimenti ai vincitori” – dal presidente Demetrio Brandi – “e un sincero ringraziamento a tutti gli autori che hanno partecipato con entusiasmo a questa ventesima edizione, contribuendo con la qualità delle loro opere a far crescere ulteriormente il nostro concorso”.

La selezione si è svolta nel sito www.raccontinellarete.it ed ha visto la partecipazione di un grande numero di scrittori italiani e non solo.

premiati a Lucca in occasione della 27^ edizione del festival LuccAutori, in programma dal 18 settembre al 3 ottobre 2021 alla Biblioteca Agorà, Palazzo Bernardini, Isi Barga e Villa Bottini. I vincitori saranno

Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre, in programma a Villa Bottini, alla presenza degli autori vincitori del premio, sarà presentata in anteprima la nuova antologia contenente i racconti selezionati.

Il disegno di copertina è stato realizzato dall’animatore e regista Bruno Bozzetto.

Il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico è stato assegnato a Maria Grazia Scalas per il racconto “Blu killer”, mentre il premio Aidr (Associazione Italiana Digital Revolution) al vincitore più giovane, Alessandro Castrichella, per il racconto “Arnold”.

Il vincitore della sezione “Racconti per Corti” sarà indicato nei prossimi giorni. Il cortometraggio, che verrà realizzato a Lucca dalla Scuola di Cinema Immagina diretta da Giuseppe Ferlito, sarà presentato in anteprima assoluta sabato 2 ottobre a Villa Bottini.

PREMIO RACCONTI NELLA RETE 2021 – 20^ EDIZIONE

(i venticinque vincitori in ordine alfabetico)

Stefania Asuni “La vista di carta” (Catanzaro)

Tullio Bugari “Cammino ancora” (Iesi)

Alessandro Castrichella “Arnold” (Roma) premio AIDR

Teresa Celestino “Lessico” (Sabaudia)

Luca Cremonini “Vin zò” (Roma)

Ersilia Crisci “Margherita” (Napoli)

Roberta D’Elia “Lettere d’amore” (Milano)

Fabrizio Fraleoni “La ragazza di cristallo” (Roma)

Cristina Gatti “Le quattro strade” ( Firenze)

Antonio La Sala “Il Paese dell’Annuncio” (Lucca)

Giovanni Lai “Quando arriva la notte” (Bracciano)

Giulia Meattini “Lettere smarrite” (Siena)

Maria Nives Pasqualini “Questione di sangue” (Verona)

Concetta Pintacuda “Il falò dei vocabolari” (Torino)

Vanessa Policicchio Rizzoli “Il mago” (Latina) (sezione racconti per bambini)

Sofia Ricci “Umanoidi e chitarre elettriche” (Perugia)

Veronica Santoro “Notturno berlinese” (Verona)

Maria Grazia Scalas “Blu killer” (Cagliari) Premio Buduàr

Francesco Sindaco “Lupi” (Bologna)

Giulia Sorcioni “Linda” (Roma)

Simonpietro Spina “Addio mondo” (Catania)

Licia Tumminello “L’ABC del pifferaio” (Crema) (sezione racconti per bambini)

Raffaella Vanetti “Storia di una macchina per cucire” (Varese)

Valeria Vecchié “Lezione di leggerezza” (Modena)

Valentina Zinzula “I tre Draghi” (Pontremoli) (sezione racconti per bambini)