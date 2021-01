Epifania 2021: ecco alcune frasi per fare gli auguri attraverso Whatsapp

Epifania 2021: come tutto questo periodo di feste anche quella della Befana sarà caratterizzata dagli auguri via Whatsapp e social. Ecco alcune frasi per tale festività.

Come purtroppo accaduto per tutte le festività appena trascorse, anche la Epifania 2021 non fa eccezione rispetto agli auguri fatti via Whatsapp, videochiamate e social (oltre che con le più tradizionali telefonate), visto che la zona rossa consente di trascorrere tali giornate solo con i parenti più stretti.

Il tradizionale proverbio dice che la “Epifania tutte le feste si porta via”, ma purtroppo non ha ancora portato via il Covid 19 (anche se sia Babbo Natale che la stessa Befana hanno donato al mondo un bel “regalo” chiamato vaccino).

E allora, in attesa che grandi e piccini “buoni” trovino dolciumi nella calza della Befana (mentre ci sarà il solito carbone per i “cattivi”), ecco alcune frasi per fare gli auguri in occasione di tale festività (resa celebre anche dai Re Magi che portano a Gesù Bambino i celebri doni, ovvero oro, incenso e mirra).

Epifania 2021: alcune frasi per fare gli auguri attraverso Whatsapp