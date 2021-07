Ensemble Barocco Accademia Reale: V’adoro pupille il concerto con il soprano Erin Wakeman

Per la rassegna di “Estate a Napoli 2021, Il Castello dei 5 sensi”, sulla terrazza dei cannoni di Castel dell’Ovo, giovedì 15 luglio alle ore 20.00, ritorna l’Ensemble Barocco Accademia Reale; Erin Wakeman, soprano, per il concerto a tema, V’adoro pupille.

Ritorna sulla splendida terrazza del castello più antico di Napoli, il Castel dell’Ovo, la prestigiosa Ensemble Barocco Accademia Reale che ormai da molti anni anima la vita musicale e quindi culturale della città, e lo fa in un modo del tutto particolare, poiché non solo sono degli eccellenti strumentisti e cantanti, ma si impegnano anche e soprattutto a diffondere, tutelare e promuovere il vasto patrimonio musicale barocco, vanto di una città come Napoli che una volta era la capitale di un grande e fecondo regno, grazie anche alla presenza della prestigiosissima Scuola Barocca Musicale Napoletana, che si sviluppò nel cosiddetto “secolo d’oro della musica”, a cavallo tra Seicento e Settecento.

Pertanto l’Aria barocca per soprano e strumenti tornerà agli antichi splendori nell’incantevole scenario della terrazza dei cannoni del Castel dell’Ovo dove, come narra la leggenda, la Sirena Partenope diede inizio alla millenaria storia di Napoli.

L’appuntamento è fissato per giovedì 15 luglio 2021, alle ore 20,00, con il concerto del soprano Erin Wakeman e dell’Ensemble Barocco Accademia Reale, diretto dal M° Giovanni Borrelli, sulla suggestiva terrazza dei cannoni del Castel dell’Ovo di Napoli, nell’ambito della manifestazione “Estate a Napoli, Il Castello dei 5 sensi” organizzato dal Comune di Napoli. Ad eseguire le Arie a voce di soprano, le Ouverture di G. F. Haendel, G. B Pergolesi, A. Vivaldi e le Sonate di Michele Mascitti, compositore formatosi a Napoli nel primo Settecento, il M° Giovanni Borrelli (Violino barocco di concerto e direzione), i musicisti Carmine Matino (Viola barocca) Francesco Scalzo (Violoncello barocco), Tina Soldi (Clavicembalo) e l’incantevole soprano americano Erin Wakeman.

L’iniziativa è inserita nel progetto I Concerti dell’Accademia X edizione a cura dell’Associazione Culturale Accademia Reale, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, presentata nell’ambito della manifestazione “Estate a Napoli 2021, Il Castello dei 5 sensi” del Comune di Napoli, promossa dall’assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo Annamaria Palmieri e dalla dottoressa Vanessa Antinolfi, responsabile del Castel dell’Ovo.

Il concerto si inserisce nel progetto di ricerca, recupero e valorizzazione del patrimonio musicale napoletano ed europeo del XVII e XVIII secolo, inedito o poco eseguito ma di grande pregio che nel Settecento ha favorito l’ascesa artistica di interpreti e solisti prestigiosi facendo di Napoli la capitale europea della cultura e della musica.

“Il ‘Castello dei 5 sensi’, un piccolo inno al risveglio che auguro a tutti noi. Questo programma è un primo passo di un’Estate a Napoli che sveleremo di volta in volta e che sarà in più luoghi contemplando tutti i generi artistici e tutti i target di riferimento” – dichiara l’assessore all’Istruzione, alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Annamaria Palmieri.

Castel dell’Ovo, Terrazza dei cannoni

Via Eldorado, 3 Napoli

Concerto ore 20,00

Prenotazione obbligatoria a: accademiareale@gmail.com

Costo concerto € 15

Ridotto € 10

Programma

F. Haendel (1685 – 1759)

Giulio Cesare in Egitto HWV 17, (1724) Ouverture I atto

V’adoro pupille, Aria di Cleopatra da Giulio Cesare HVW 17 (1717)

F. Haendel (1685 – 1759)

Tornami a vagheggiar, Aria di Morgana, da Alcina HVW 34 (1735),

Mascitti 1664 – 1760)

Sonata a violino e basso n 10 op. 2 in Mi maggiore

(Largo, Allegro, Sarabanda, Gavotta)

F. Haendel (1685 – 1759)

Piangerò la sorte miae, Aria di Cleopatra da Giulio Cesare HVW 17 (1717)

B. Pergolesi (1710 – 1736)

Stizzoso mio stizzoso, Aria di Serpina da La Serva Padrona (1733),

F. Haendel (1685 – 1759)

Lascia ch’io pianga, Aria di Almirena da Rinaldo HWV 7 (1711)

S. Bach (1685 – 1750) Sonata per violino e cembalo BWV 1021 Vivaldi (1678 – 1741)

Domine Deus da Gloria in Re maggiore RV 589

Purcell (1659 – 1695)

Sweeter than roses da Pausanius, the Betrayer of his Country (1695)

F. Haendel (1685 – 1759)

Faramondo HWV 39 (1737) Ouverture

F. Haendel (1685 – 1759)

Lusinghe più care, Aria di Rossana da Alessandro HWV 21 (1726)

F. Haendel (1685 – 1759)

Let the bright Seraphim da Samson HWV 57 (1741)

Ensemble barocco Accademia Reale

Erin Wakeman, soprano

Giovanni Borrelli, violino barocco e direzione

Carmine Matino, viola barocca

Francesco Scalzo, violoncello barocco

Tina Soldi, clavicembalo