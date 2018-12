Una serata dedicata alla rinascita della Donna e del cibo sostenibile per tutelare la Biodiversità. All’opera ragazzi molto ‘speciali’ con il supporto della Chef Amelia Tassari.

A Baia, alla Locanda degli Amori e sapori si è svolta una cena di solidarietà, cui hanno partecipato diverse persone, desiderose di trascorrere una bella serata in compagnia, apprezzando il buon cibo e la sana allegria. Una serata organizzata da tre ragazzi con la sindrome di down molto speciali, Martina, Mario e Mariarosaria, soci lavoratori di questo meraviglioso progetto.

Il loro sogno nel cassetto, aprire una locanda tutta loro si è avverato circa un mese fa, per far capire al mondo che hanno bisogni umani, gli stessi di chiunque altro: studiare, lavorare, avere delle opportunità, far sentire la propria voce ed essere ascoltati.

Una serata dedicata alla rinascita della Donna, smileofwoman, all’amicizia ma soprattutto al cibo sostenibile grazie a delle degustazioni preparate dalla Chef Amelia Tassari dell’Agriturismo l’antico pozzo degli Ulivi a Sant’Agata dei Goti. Si è parlato di zucca, protagonista delle portate servite, un ortaggio stagionale che contiene tantissimi nutrienti importanti per la Salute ed il Benessere a tavola e nell’occasione avendo partecipato come esperta Nutrizionista, ho avuto la possibilità di presentare e far conoscere agli invitati, i segreti per mangiare in maniera corretta, scegliendo prodotti di stagione, e di ciò che la Natura offre al momento giusto, alimenti che possiedono vitamine e sali minerali al massimo.

Hanno partecipato alla serata dedicata all’amicizia, al mangiar sano ed ai prodotti stagionali, alcune aziende locali per sostenere l’inizio del progetto di Martina, Mario e Mariarosaria: