Penisola Sorrentina: Al via la Festa a Vico degli chef stellati. Programma degli eventi

La Festa a Vico riunisce tutti gli chef stellati italiani. Quest’anno il titolo della festa sarà “Come bambini stupiamoci”. L’incasso delle serate sarà devoluto in beneficenza.

Anche per quest’anno ritorna la Festa a Vico dal 2 al 4. L’evento è stato ideato dallo chef stellato Gennaro Esposito, patron del ristorante Torre del Saracino, per riunire tutti gli chef italiani.

“​Sempre diversa nello svolgimento, sempre uguale nello spirito, questa è la mia Festa a Vico​. ​Un evento nel quale sono tutti protagonisti: gli chef partecipanti, le Onlus cui viene devoluto l’incasso, i tantissimi amanti della buona cucina che affollano le strade della mia cittadina e poi, soprattutto, il cibo ed i prodotti di eccellenza​”.

Queste le parole dello Chef Gennaro Esposito che introduce la nuova manifestazione all’insegna del cibo. Ma sarebbe riduttivo soffermarci a questo, Festa a Vico e qualcosa di più che una semplice kermesse di chef stellati, rappresenta un evento sociale, solidale e di confronto per tutti i partecipanti che siano visitatori, chef o giornalisti.

Un modo per avvicinarsi alla conoscenza senza nessun pregiudizio e con l’entusiasmo di un bambino. “Fateci caso: tutti i bambini ce l’hanno. E ci mancherebbe altro. Il mondo non è scontato e le abitudini, soprattutto quando comode, rubano stimoli alla nostra vita”. Queste le parole dello chef per presentare il tema della manifestazione.

Programma

La “Festa” si svolgerà in 3 giorni intensi, ognuno con una sua identità:

Si parte il 2 Giugno con La Repubblica del Cibo, dove gli chef cucineranno nelle piazze, per le strade e nelle botteghe del centro di Vico. Un’occasione per tutti gli appassionati.

Lunedì 3 Giugno si prosegue con la Cena delle Stelle, alla quale parteciperanno moltissimi Chef Stellati del panorama nazionale e internazionale.

Il 4 giugno sarà la volta del Cammino di Seiano in cui la splendida location della Marina verrà trasformata in un “percorso del gusto” e delle eccellenze culinarie.

Ricordiamo che la manifestazione è aperta al pubblico in quanto interesserà l’intera città di Vico e tutti gli esercizi commerciali annessi, le botteghe e le piazze. Per partecipare agli eventi invece è necessario riservare i posti a pagamento, troverete maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.

L’intero incasso della sarà devoluto in beneficenza alle Onlus che sono state selezionate per l’evento. Anche quest’anno le stelle sono in riva al mare.