Emozioni e consensi al recital di Maria Pia Garofalo

Pomeriggio magico alla Sala Armonia Cordium dove Maria Pia Garofalo si è esibita con grande e raffinata professionalità, accompagnata da altrettanti valenti musicisti.

Ancora un nuovo successo per il soprano lirico Maria Pia Garofalo, reduce dalla sua ultima e convincente performance, presso la Sala Armonia Cordium, a Napoli. Qui, giovedì 11 novembre 2021, si è tenuto il recital citato davanti un pubblico attento e visibilmente emozionato.

Certo, perché è di emozioni che sto parlando, quelle che gli artisti intervenuti alla serata hanno trasmesso così bene ai fortunati presenti, attraverso l’interpretazione di alcuni brani decisamente difficili e molto conosciuti, ma andiamo per ordine. La serata si è aperta con il Preludio dall’atto primo della “Traviata” di Verdi, trascritto per pianoforte solo ed eseguito dalla bravissima pianista Stefania De Santi.

Quest’ultima ha poi accompagnato tutte le arie d’opera in programma, egregiamente interpretate con grande passione, ed elegante prestigio, affrontando i brani in programma con quella sicurezza tipica della grandi cantanti di razza. Ha superato a “pieni voti” l’impegnativa serata, interpretando arie molto difficili come “Casta Diva” dalla Norma di Bellini, “O mio bambino caro” dal Gianni Schicchi di Puccini, “E’ strano, sempre libera” dalla Traviata di Verdi, e infine “Vissi d’arte” dalla Tosca di Puccini.

Come si può notare sono tutte arie celebri e molto difficili ma che, ormai, fanno parte del vasto repertorio lirico della Garofalo che, non solo è molto brava nel modulare e accarezzare la sua delicata e, nello stesso tempo, possente voce, ma può contare anche su ottimi e validi musicisti; come la già citata pianista Stefania De Santi che, dopo l’esecuzione del “Valzer di Musetta” dalla Boheme di Puccini (versione per pianoforte solo), ha affrontato con grande disinvoltura e padronanza della tastiera, l’Andante Spianato e la Grande Polacca Brillante op. 22 di Chopin (anche se il secondo pezzo fu scritto per pianoforte e orchestra); una delle sue migliori polacche, estremamente difficile e molto virtuosistica, contrapposta all’incomparabile lirismo espressivo del meraviglioso e toccante Andante. Non è stato da meno il bravo chitarrista Biagio Carrella che ha interpretato la Sevilliana, (una fantasia per chitarra sola) di Joaquin Turina, e lo Studio n.11 di Villa Lobos.

Al termine della magica serata, Maria Pia Garofalo si è esibita anche in un classico della Canzone Napoletana, deliziando i fortunati presenti con la celeberrima ‘O sole mio. E non poteva mancare il consueto bis, che la Garofalo ha con piacere concesso, interpretando Core ‘ngrato e accompagnata al pianoforte dal M° Keith Goodman, compositore, pianista e direttore d’orchestra.

La serata è stata completata dalla gradita e preziosa presenza della brava Elena Foccillo, avvocato e Direttore del Museo della Fornace presso Agropoli, uno splendido Monumento di Archeologia Industriale, ex fabbrica di mattoni risalente al 1870; attualmente ospita due musei.

Al termine della serata lo stesso M° Goodman ha poi consegnato agli artisti intervenuti alla stessa, degli attestati di riconoscimento per meriti artistici, che hanno dimostrato ampiamente, di meritare.