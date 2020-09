Elezioni regionali in Campania, primi exit-poll: De Luca nettamente primo

Elezioni regionali in Campania: i primi exit-poll premiano Vincenzo De Luca (tra il 54 e il 58% dei voti). Staccatissimi Stefano Caldoro (tra il 23% e il 27%) e Valeria Ciarambino (tra il 10,5% e il 14,5%).

Le urne si sono chiuse alle 15, per cui dopo pochi minuti sono usciti i primi exit-poll anche per le elezioni regionali in Campania.

Vincenzo De Luca (governatore in carica e candidato dal centrosinistra per il secondo mandato) va verso il bis a Palazzo Santa Lucia. Gli exit-poll Rai lo danno infatti nettamente in vantaggio con una forbice compresa tra il 54% e il 58% dei voti. Seguono Stefano Caldoro (già governatore tra il 2010 e il 2015 sconfitto e candidato del centrodestra) con percentuali tra il 23% e il 27%. Valeria Ciarambino (già consigliera regionale e candidata del M5S) risulta più staccata essendo tra il 10,5% e il 14,5%.

Riguardo gli altri candidati, Giuliano Granato (Potere al Popolo) risulta accreditato di una forbice di voti tra 1% e 3%.

Sono invece sotto il muro del punto percentuale la lista ambientalista Terra con il candidato Luca Saltalamacchia, il Terzo Polo con Sergio Angrisano e il Partito delle buone maniere con Giuseppe Cirillo.