Elezioni, Mario Casillo: “il mio impegno su ambiente e balneabilità”

62

/ 100





Powered by Powered by Rank Math SEO



Mario Casillo, il consigliere regionale Pd più votato con oltre 42mila preferenze, è intervenuto su Radio Crc: “A De Luca ho solo detto di dare risposte ai cittadini”.

“A De Luca ho solo detto di dare risposte ai cittadini”. Così Mario Casillo, il consigliere regionale Pd più votato con oltre 42mila preferenze, è intervenuto nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.

Per Casillo non esistono problemi con il governatore e il varo della Giunta: “sono di poche parole, sono concreto. A De Luca ho sempre detto di dare risposte ai cittadini e poi arrivano i risultati. Anche adesso ho detto al presidente di fare le sue scelte ma importante è fornire risposte”.

Come si riesce ad ottenere tutto questo consenso?

“La politica è stare sul territorio, lavorare, ascoltare i cittadini. Oggi quello che conta è dare voce alle istanze presentate dai vari territori. Negli ultimi 5 anni abbiamo dimostrato di aver dato risposte, una delle battaglie è quella per la balneabilità. L’obiettivo era la vittoria di De Luca e ora vogliamo garantire lo stesso lavoro fatto in questi anni, a partire dal numero legale in consiglio.

Se da un lato “preoccupa la pandemia” dall’altro ci sono gli allarmi per le infiltrazioni mafiose nell’economia del Sud e le mani sul Recovery Fund delle imprese criminali. Per Casillo “la formula migliore è quella delle Universiadi, in 3 anni, in collaborazione con Anac e prefettura abbiamo dimostrato di poter spendere milioni di euro. La Giunta Caldoro disse che non si potevano fare le Universiadi e invece lo abbiamo fatto, mettendo a posto gli impianti regionali con i protocolli tra Anac e forze dell’ordine. Questo potremo farlo anche con il Recovery Fund”.