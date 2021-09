Elezioni Comunali, Manfredi: “Bilancio? Viene prima la città”

Elezioni Comunali, Gaetano Manfredi: Napoli deve rinascere e ha bisogno di concretezza, siamo la terza città d’Italia e con competenze straordinarie”.

“Il mio lavoro è quello di insegnare ma mi auguro che da sindaco i cittadini possano chiamarmi per nome. Ieri c’è stata una bellissima giornata sia alla Sanità che a Scampia con tanti napoletani che vogliono una città e un’amministrazione migliore. I cittadini vogliono una speranza”. Lo ha detto il candidato sindaco per Napoli del centrosinistra Gaetano Manfredi, intervenuto durante la trasmissione su Radio Crc Targato Italia.

“Penso che in questo momento non ci siano le condizioni per un confronto – ha affermato l’ex ministro – Mi preoccupo di incontrare i cittadini. Questa è una campagna lunga, ha attraversato l’estate e una crisi legata alla pandemia. Dobbiamo invitare le persone a votare ma per far questo dobbiamo essere seri e avere un profilo corretto permettendo ai cittadini di fidarsi della politica e dei loro rappresentanti“.

“Tutte le forze politiche nazionali devono contribuire al salvataggio della città, se fallisce a pagare sono i napoletani. Mi auguro che l’impegno sulla ripresa economica sia bipartisan – ha continuato Manfredi – il bilancio non approvato rappresenta un vulnus e spero ci sia una svolta per garantire le assunzioni. Abbiamo il problema dei dipendenti in scadenza di contratto, penso ad esempio ai vigili urbani. Non è il tempo degli scontri politici fatti di offese o parole vuote, dobbiamo stare insieme per aiutare Napoli mettendo davanti gli interessi dei cittadini”.

Il candidato sindaco del centrosinistra ha poi elencato i punti chiave del suo progetto: “Attenzione al verde pubblico, più ordine e sicurezza, riprendere le opere di trasformazione urbana e attrarre investimenti per i giovani, per chi è stato espulso dal lavoro. Napoli deve rinascere e ha bisogno di concretezza, siamo la terza città d’Italia e con competenze straordinarie. Dobbiamo tornare protagonisti perché come napoletani meritiamo di più”.

Infine ha poi concluso sulle liste: “Sono molto soddisfatto, c’è tanta società civile e una qualificata presenza femminile oltre a tanti giovani. Dobbiamo ripartire dall’educazione per costruire il futuro e poi la nostra città deve essere accessibile dando un’opportunità a tutti, a partire dal mondo della disabilità”.