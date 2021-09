Elezioni a Napoli: modalità di rilascio o rinnovo della tessera elettorale

Elezioni a Napoli del 3-4 ottobre: ecco le modalità di rilascio o rinnovo della tessera elettorale.

Il 3 e 4 ottobre si vota per il primo turno delle elezioni del Sindaco di Napoli, per il rinnovo del consiglio comunale, dei consigli e dei Presidenti delle Municipalità. Si voterà domenica 3 dalle 7 alle 23 e lunedì 4 dalle 7 alle 15.

Per esercitare il diritto di voto, occorre esibire la tessera elettorale insieme ad un documento di riconoscimento. Per accedere ai seggi è obbligatorio inoltre l’uso della mascherina.

Nel caso in cui la tessera elettorale non sia più utilizzabile per mancanza dello spazio per il timbro di certificazione del voto, o fosse deteriorata, è possibile richiederne il duplicato, esibendo la tessera originale completa, presso le sedi delle 10 Municipalità cittadine e presso la sede del Servizio Elettorale al Parco Quadrifoglio, Via dell’Epomeo, oltre i giorni e gli orari ordinari, anche:

da lunedì 27 settembre fino a giovedì 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 18;

venerdì 1° e sabato 2 ottobre, dalle 9 alle 18;

domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23 -lunedì 4 ottobre, dalle 7.00 alle 15.00.

In caso di smarrimento o furto, il duplicato potrà essere richiesto previa presentazione di denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento. Presso gli stessi Uffici delle Municipalità e negli stessi giorni e orari sarà possibile ottenere il rilascio della carta d’identità elettronica.