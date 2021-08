Elezioni a Napoli, Alessandra Clemente si dimette da assessora: “Grazie al sindaco de Magistris”

Comune di Napoli: Alessandra Clemente (candidata sindaca alle prossime Amministrative) ha dato le dimissioni dall’incarico di assessora ai Giovani (incarico ricoperto per otto anni).

Alessandra Clemente (tra i quattro candidati a sindaco di Napoli) ha presentato quest’oggi le proprie dimissioni da assessora ai Giovani con deleghe, tra le altre, al Patrimonio, alla Polizia Locale e ai Lavori pubblici: “Termina oggi la mia esperienza da assessore comunale. Negli ultimi otto anni -si legge in una nota inviata al sindaco Luigi de Magistris- ho svolto questo ruolo con tenacia, passione e abnegazione, non lesinando tempo ed energie in nome del mandato che mi è stato affidato, a servizio della città di Napoli”. Nelle sue parole di commiato da questa esperienza istituzionale (iniziata nel 2013), Clemente ci ha tenuto a ringraziare il primo cittadino uscente: “Ringrazio Luigi de Magistris per l’impareggiabile fiducia accordata nel 2013 a una ragazza di 25 anni, tutti i colleghi e il personale degli uffici del Comune che mi hanno accompagnato nel corso di questa lunga esperienza istituzionale”.

Per Clemente è ora tempo di pensare alle prossime Amministrative, che dovrebbero tenersi domenica 3 ottobre: “La mia candidatura a sindaco di Napoli -sottolinea – è il naturale proseguimento del cammino fatto in questi anni all’interno della macchina amministrativa, una lunga gavetta che mi ha aiutato a conoscere in profondità le problematiche della nostra città ma anche il modo di risolverle.

Strada per strada, in questi otto anni, ho fatto mie le facce, le storie, le esperienze e i sogni delle migliaia di napoletane e napoletani incontrati durante il mio mandato da assessore. A loro devo una visione giovane e proiettata nel futuro della città, che voglio realizzare guidando la squadra dell’amministrazione cittadina”.