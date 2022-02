Edenlandia: il 26-27 febbraio un Carnevale dai mille colori

Carnevale 2022 ad Edenlandia: sabato 26 e domenica 27 febbraio sono in programma tanti appuntamenti gratuiti all’insegna del divertimento. ‬

Tante le attività gratuite, oltre all’ingresso, proposte dal grande parco cittadino partenopeo, il 26 e 27 febbraio prossimi. A partire dalle ore 11 fino alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19, l’appuntamento è con il “trucca bimbi” e quale occasione più adatta se non quella di carnevale per disegnare sui volti dei bambini simpatici gattini, colorate farfalline, o promettenti super eroi.

Dalle ore 11 alle ore 18 invece tutti con le mani nello slime, con lo stand di Iolanda Sweets, famoso personaggio social, che svelerà i trucchi per creare allungabili plastiline dai mille colori che fanno impazzire bambini e bambine di tutto il mondo.

E sarà alle ore 12 uno dei due momenti più attesi del weekend, la “Grande sfilata di Carnevale”, presentata dal mago di Edenlandia, Giacomago, che tra coriandoli, giochi di prestigio, stelle filanti e tante risate, inviterà le maschere a sfilare e, alla presenza di una giuria dotate di palette, verranno votati i travestimenti migliori, per bellezza, fantasia ed interpretazione. I primi tre classificati vinceranno, dei voucher (100, 50 e 30 euro) per trascorrere una giornata gratis su tutte le giostre.

Anche per la domenica 27 il programma della mattina si ripete così come quello del 26, arricchendosi, però, di tre appuntamenti pomeridiani, alle ore 16 sim salabim sarà la volta del “Giacomago Show” che anticiperà la “ Grande Parata di Carnevale” ( ore 16:30 e 18) che vedrà trampolieri e maschere colorate, sfilare a tempo di musica, lungo i viali del parco, portando allegria e spensieratezza per grandi e piccini, e alle ore 17 poi lo spettacolo di Iolanda Sweets.

Il 1º marzo, il martedì grasso, chiude il periodo di carnevale e dà il via ai nuovi orari del parco: dal lunedì al venerdì sarà aperto dalle 15:00 e chiuderà alle 21:00, il sabato, la domenica e festivi, invece, dalle 10:00 alle 00:00. E a grande richiesta alle ore 16.30 si esibirà Giacomago.

Per info e prenotazioni ( per partecipare alla sfilata) scrivere allo whatsapp 0815939106 o seguici sui social Edenlandia Instagram @edenlandia.it o Facebook @Edenlandiaofficial