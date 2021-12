Siola: per tutto il periodo natalizio lo storico negozio di via Chiaia ospiterà fedeli riproduzioni in miniatura delle principali attrazioni di Edenlandia.

Edenlandia e Siola, due nomi storici, che raccontano i bambini. Due realtà, accomunate dall’aver visto crescere tante generazioni, che per questo Natale hanno dato vita a una magica sinergia.

Per tutto il periodo delle Feste, infatti, il grande parco cittadino, nato nel 1965, “entrerà” eccezionalmente nella storica boutique di abbigliamento per l’infanzia fondata nel 1937. Da sempre su via Chiaia, lo store, ospiterà così nelle sue 6 vetrine, fedeli riproduzioni in miniatura delle principali attrazioni di Edenlandia.

Edenlandia e Siola: il Parco “entra” nella storica boutique per bambini (GALLERY) 1 di 3

Create da uno scenografo, le 4 giostre: il Maniero, il Castello di Lord Sheidon, il Trenino e Dumbo, realizzate in polistirolo resinato, hanno cominciato sin da subito ad incuriosire grandi e piccini, che passeggiano lungo la strada dello shopping.

Da sempre attenti al particolare, Siola, così come Edenlandia, hanno dato forma a questo gemellaggio all’insegna di storia e cultura cittadina, presentando e proponendo in modo insolito, il bello che piace ai bambini.