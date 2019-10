Volotea: la compagnia aerea spagnola ha annunciato che Napoli sarà la sua sesta base italiana. Annunciati 60 nuovi posti di lavoro tra piloti e personale di bordo.

Volotea, compagnia aerea spagnola, avrà una nuova base in Italia: Napoli (che si aggiunge a Venezia, Verona, Palermo, Genova e Cagliari). Presso lo scalo di Capodichino saranno infatti allocati due Airbus A319, per cui la compagnia lancerà un nuovo collegamento esclusivo per Alicante (con due frequenze settimanali a partire da aprile 2020).

L’arrivo a Napoli di Volotea (previsto per maggio) avrà come conseguenza anche 60 nuovi posti di lavoro tra piloti e personale di bordo (cui si aggiungerà un Base Manager per le attività di coordinamento): “Siamo molto orgogliosi di aprire la nostra nuova base a Napoli, una città che ci ha accompagnato nel nostro percorso di crescita, riservandoci un’accoglienza davvero calorosa – ha dichiarato in conferenza stampa Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Allocheremo presso lo scalo 2 aeromobili A319, configurati con 156 posti. I 2 aeromobili garantiranno una migliore connettività, grazie a collegamenti con orari ancora più comodi, per volare verso 22 destinazioni in Italia e all’estero. Inoltre, presso lo scalo, concretizzeremo numerose posizioni lavorative. Crediamo fermamente nelle potenzialità del territorio e nella partnership di successo instaurata con l’Aeroporto di Napoli. A nome di tutta Volotea vorrei ringraziare le autorità locali e il management GESAC che ci hanno accompagnato in questo percorso di crescita e i passeggeri che hanno scelto di volare a bordo della nostra flotta a livello internazionale, oltre 2,5 milioni dei quali sono transitati da Napoli, ora nostro primo aeroporto in Italia”.

Grande soddisfazione anche da parte dei vertici Gesac: “Passeggeri, ambiente e territorio sono le linee guida della nostra strategia, fondata sulla consapevolezza del ruolo cruciale svolto dall’aeroporto nell’ambito della filiera turistica. – ha sottolineato l’AD Roberto Barbieri– L’apertura della base Volotea a Napoli è un’operazione strategica che risponde ai nostri principali obiettivi: migliorare la connettività, tutelare l’ambiente e generare sviluppo, grazie ad un numero stabile di destinazioni in fasce orarie più comode, minore impatto ambientale e nuovi posti di lavoro”.

La nuova rotta per Alicante si andrà ad aggiungere ai voli per Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste e Verona, e a quelli internazionali per Cefalonia, Heraklion, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia e Bilbao in Spagna.