Unioncamere Campania: Ciro Fiola (già numero uno della Camera di Commercio di Napoli) eletto presidente.

Ieri, giovedì 23 gennaio, il Presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, è stato eletto, per acclamazione, alla presidenza di Unioncamere Campania, succedendo ad Andrea Prete.

Unioncamere Campania è l’associazione delle cinque camere di commercio campane e dà voce ad un sistema produttivo di oltre 500.000 imprese operanti in tutti i settori.

“Con rinnovato entusiasmo assumo questo nuovo e autorevole ruolo”,- ha dichiarato il Presidente Fiola – forte di una squadra che sarà sicuramente in grado di mettere in campo, con nuove energie, iniziative volte a rafforzare l’economia e il made in Campania”.