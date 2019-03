Startup: Selezionati i dieci migliori progetti di Innovation Village Award

Innovation Village Award: Diecimila euro per l’innovazione, giovedì 4 Aprile la proclamazione dei vincitori. Ecco l’elenco dei migliori progetti di startup selezionati per la finale.

Sono stati selezionati i dieci migliori progetti della prima edizione di Innovation Village Award, il premio istituito e sostenuto da Innovation Village e dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) in collaborazione con Atia-Iswa Italia e Inail Campania.

L’obiettivo è valorizzare le esperienze di innovazione “sostenibile” e premiare le proposte (tecnologie, prodotti e soluzioni già sul mercato, o testate in forma di prototipo) in grado di apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030.

Questo dunque l’elenco dei finalisti (in ordine alfabetico e non di punteggio), scelti dalla Giuria del premio tra 119 candidature provenienti da 13 Regioni italiane e dall’estero, proposte da 49 Startup, 24 innovatori, 19 associazioni, 19 Pmi e 8 Spinoff e riguardanti i più svariati settori produttivi:

1. Ai Scope, intelligenza artificiale contro le malattie globali (settore Salute);

2. Basalto, nuovi materiali basati su alginati per la rimozione di particolato aerodisperso (Ambiente);

3. Braiker, biosensore nano-risonatore per traumi cerebrali (Salute);

4. Elysium, la blockchain al servizio dell’healthcare (Salute);

5. Inbody: Instant 3d body scanner for biomedical applications (Biomedicale);

6. Irene, Italian re-entry nacelle (Smart Technologies);

7. Loop Mini650, sostenibilità ed economia circolare (Nuovi Materiali);

8. Onda Solare: un veicolo che viene dal futuro, per una mobilità senza confini (Mobilità);

9. Opi By Evja (Internet Delle Cose);

10. Smart Ride, safe mobility algorithms for real-time road interaction diagnostics and evaluation (Mobilità).

I dieci progetti saranno protagonisti a Innovation Village 2019 nell’area espositiva e durante la cerimonia di premiazione in programma giovedì 4 Aprile alle ore 9.30 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, nel corso della quale saranno decretati i vincitori.

Previsti premi per un totale di 10 mila euro, così suddivisi: 5 mila euro al primo classificato, 2 mila euro al secondo classificato, 3 mila euro al vincitore del premio Speciale “Green” offerto da Atia-Iswa. Previste anche due menzioni speciali: “Innovazione e Sicurezza” e “Sellalab”