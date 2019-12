Savigni, commercialisti in campo per il contrasto alla criminalità economica

A Tempio Pausania il forum “Il ruolo del professionista nel sistema delle norme poste a contrasto della criminalità economico finanziaria”.

OLBIA – “Il ruolo del professionista nel sistema delle norme poste a contrasto della criminalità economico finanziaria” è il tema del forum che si terrà oggi pomeriggio dalle ore 15,00, presso la sala conferenze del Museo Archeologico di Olbia, promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tempio Pausania, presieduto da Gabriela Savigni, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, l’Ordine degli avvocati di Tempio Pausania e l’Odcec di Sassari con patrocinio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il Convegno riveste particolare importanza per i temi trattati e vuole essere un’occasione di confronto aperta al pubblico e rivolta ai professionisti che sono chiamati a svolgere un importante ruolo di prevenzione.

“L’evento – ha sottolineato Gabriela Savigni – ha l’obiettivo di mettere in risalto il ruolo del professionista come presidio di legalità in collaborazione sinergica con le autorità preposte a prevenire condotte che violano le norme regolatrici delle relazioni economico-finanziarie”.