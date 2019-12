Saldi invernali in Campania, al via il 4 gennaio 2020

Manca davvero poco all’avvio della stagione dei saldi invernali in Campania: ecco le date e tutto ciò che c’è da sapere per non farsi trovare impreparati.

Saldi invernali in Campania | Manca davvero poco all’avvio della stagione dei saldi invernali. All’inizio del 2020 partiranno gli sconti con la solita caccia all’affare nei milioni di negozi sparsi per tutta Italia. Alcune regioni, come al solito partiranno in anticipo rispetto ad altre. Si tratta, nel dettaglio, di Calabria, Campania (dal 4 gennaio al 3 marzo 2020), Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche e Lazio.

Le date di inizio e fine da tenere a mente, regione per regione, sono le seguenti:

Abruzzo: dal 5 gennaio al 5 marzo

Basilicata: dal 5 gennaio al 1 marzo

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo

Friuli Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo

Lazio: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio

Marche: dal 5 gennaio al 1 marzo

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio

Sardegna: dal 5 gennaio al 4 marzo

Sicilia: dal 5 gennaio al 15 marzo

Toscana: dal 5 gennaio al 15 marzo

Trentino Alto Adige: dal 5 gennaio al 16 gennaio

Umbria: dal 5 gennaio al 4 marzo

Valle D’Aosta: dal 5 gennaio al 4 marzo

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio