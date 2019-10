Risparmio energetico e nuovi contratti: Graded porta al Forum Sistema Salute il caso ‘pionieristico’ del Policlinico Federico II

Risparmio energetico: Graded sarà presente al “Forum Sistema Salute”, il 10 e 11 ottobre alla Stazione Leopolda di Firenze, e sarà l’occasione per discutere il caso ‘pionieristico’ del Policlinico Federico II di Napoli.

NAPOLI, 7 OTTOBRE 2019 – Riqualificazione energetica di edifici pubblici: Graded, società napoletana guidata da Vito Grassi che opera da oltre 60 anni nel mercato della progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti ad alta efficienza, sarà presente al “Forum Sistema Salute”, il 10 e 11 ottobre alla Stazione Leopolda di Firenze, con una best practice made in Napoli.

L’occasione sarà il Think Tank sui “nuovi contratti di rendimento energetico” dove Michele Cecere, esperto in Gestione Energia e responsabile Rinnovabili per Graded, porterà un caso “pionieristico”, se si considera che la legge sull’applicazione di questi nuovi contratti vincolati al raggiungimento del risparmio energetico è solo del 2014.

Si tratta della progettazione e realizzazione di un sistema di efficientamento realizzato nel 2003-2004 e gestito nei 15 anni successivi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli con risultati, in termini di performance (risparmio energetico), che hanno consentito la copertura finanziaria non solo delle opere previste ma anche di ulteriori lavori di adeguamento impiantistico.

Il bando di gara, aggiudicato alla Graded in Ati con altre tre aziende (Cofathec Servizi Spa, Siram Spa e Thermofrigor Sud Srl) richiedeva la progettazione e realizzazione di un impianto di trigenerazione, nonché un adeguamento delle centrali termica e frigorifera, gestendo nei 9 anni successivi gli impianti e un multi global service tecnologico.

Rispetto al precedente assetto impiantistico, in 14,5 anni di attività è stato garantito un risparmio economico all’Azienda Ospedaliera superiore ai 19 milioni di euro e 120.000 ore di funzionamento, con una media complessiva del 94,05%.

Il Forum della Sostenibilità e Opportunità nel Settore della Salute è un’occasione di confronto per chi lavora nell’ambito della Sanità italiana. Più di 40 eventi e oltre 500 tra relatori, facilitatori, giornalisti animeranno alla Stazione Leopolda un programma fortemente improntato all’attualità.

Nella due giorni si guarderà all’innovazione in tutte le sfumature possibili: progressiva, dirompente, frugale, “reverse”, e si ricercheranno elementi per risolvere la distanza che tuttora permane tra i benefici possibili e il trasferimento nelle pratiche.