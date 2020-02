Regione Campania, oggi al via la seconda fase del “concorsone”

Parte oggi, presso il Palapartenope di Napoli, la seconda fase del concorsone per diplomati e laureati della Regione Campania per l’assunzione di 2243 persone nelle pubbliche amministrazioni.

Parte oggi al Palapartenope di Napoli la seconda fase del concorsone per diplomati e laureati della Regione Campania per l’assunzione di 2243 persone nelle pubbliche amministrazioni di 166 Comuni della Campania. La seconda fase delle prove si concluderà entro fine febbraio, prevede il Formez, che organizza il concorso.

Alla seconda fase da oggi partecipano 23.346 candidati che hanno passato la prima prova, di cui 18.175 per il profilo dei diplomati, che concorrono per 1.280 assunzioni e 5.261 per il profilo dei laureati, che concorrono per 963 assunzioni.

Alcuni candidati hanno superato le preselettive per vari profili: solo dopo le graduatorie degli scritti, informa il Formez, nel caso risultassero vincitori plurimi, saranno chiamati a scegliere per quale profilo proseguire il concorso. In quel caso ci sarà uno scorrimento delle graduatorie di merito per raggiungere il numero prefissato per ciascun profilo, da ammettere alla terza fase del concorso, quella formativa.

Al bando pubblicato a luglio risposero 303.965 domande di iscrizione, di cui 142.554 hanno sostenuto le preselettive in 34 sessioni di esame.