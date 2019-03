Reddito di cittadinanza: da oggi, mercoledì 6 marzo, sarà possibile presentare la domanda. Poca ressa alla Posta centrale di Napoli, mentre i Caf sono più affollati.

Da oggi, mercoledì 6 marzo, è possibile presentare la domanda per accedere al reddito di cittadinanza. Lo si potrà fare tramite l’apposito sito online, presso i Caf o recandosi alle Poste.

Alla posta centrale di Napoli, dove si attendevano lunghe code per presentare la domanda, la partenza è tuttavia stata in sordina. Come riportato da “Il Mattino”, in fila prima dell’apertura dei cancelli alle 8.20 di questa mattina c’erano pochissime persone. Quando i cancelli si aprono, anche alcuni operatori presenti all’interno dell’edificio restano sorpresi dalla poca affluenza, avendo immaginato numerosissimi cittadini in fila: per la giornata di oggi era anche stato modificato il turno, aumentando il numero impiegati agli sportelli per rispondere alle richieste dei cittadini.

Le richieste, come esplicita un avviso esposto all’interno dell’ufficio postale, vengono raccolte in ordine alfabetico. Si comincia oggi con le lettere A e B e si concluderà mercoledì 13 marzo.