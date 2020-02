Pomigliano D’Arco: #InnovarePerCrescere, l’evento di Leonardo per promuovere il ruolo dei giovani per il futuro. In collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e con la presenza di Luigi Di Maio e Gaetano Manfredi.

Coniugare ricerca e tecnologia con industria e sostenibilità ponendo specifica attenzione ai giovani. #InnovarePerCrescere, l’iniziativa che si è svolta oggi nello stabilimento Leonardo di Pomigliano D’Arco (Napoli).

Questo evento è stato l’occasione per promuovere un dibattito aperto e per un’analisi sul tema che ha visto la partecipazione di rappresentanti di primo piano delle istituzioni, con l’obiettivo di perseguire una strategia comune per lo sviluppo del sistema Paese.

All’evento, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, hanno partecipato anche Luigi Di Maio e Gaetano Manfredi.

Ricerca, crescita e innovazione, inquadrati in un contesto europeo e internazionale sono al centro delle sfide per l’economia e la società. Essi costituiscono fattori determinanti non solo per il consolidamento ma anche per la creazione di nuove opportunità per l’industria, i territori e i giovani.

All’appuntamento #InnovarePerCrescere di Pomigliano D’Arco, hanno preso parte Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca.

E ancora Vincenzo Amendola, Ministro per gli Affari Europei, Valeria Fascione, Assessore all’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione della Regione Campania, Raffaele Russo, Sindaco di Pomigliano, insieme a Gianni De Gennaro e Alessandro Profumo, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Leonardo.

C’erano anche Roberto Cingolani, Chief Technology and Innovation Officer dell’Azienda e Giancarlo Schisano, Capo della Divisione Aerostrutture di Leonardo.

Inaugurato anche l’Aerotech Campus, centro di eccellenza su programmi di ricerca innovativi.

Nel corso dell’evento Leonardo ha inaugurato l’Aerotech Campus. Esso sarà centro di eccellenza che convoglierà le migliori competenze e conoscenze su programmi di ricerca innovativi di alto profilo tecnologico.

Tutto quest nell’ottica dello sviluppo su scala internazionale del settore dell’AD&S, del tessuto imprenditoriale collegato, dei giovani e dei territori di riferimento.

L’Aerotech Campus si dedicherà allo studio di nuovi materiali e nuovi processi produttivi. Nel solco dei Leonardo Labs, i nuovi incubatori di tecnologia dell’Azienda destinati alla ricerca di lungo periodo, indispensabili per rafforzare la competitività nel settore dell’AD&S

L’obiettivo è l’innesto di soluzioni tecnologiche innovative in linea con i trend del mercato. Tra queste, lo sviluppo di nuovi materiali a basso impatto ambientale, la ricerca sui materiali compositi, soluzioni in primo piano sul fronte della sostenibilità.

Altro obiettivo è la digitalizzazione applicata ai processi produttivi, elemento chiave per lo sviluppo di una manifattura di prossima generazione. Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Aerotech Campus ospiterà, dal marzo al dicembre 2020, le attività dell’Aerotech Academy.

Tra le attività previste troviamo un percorso di alta formazione nel settore aerospaziale con un programma didattico articolato in tre filoni. Le tecnologie core delle aerostrutture, l’industria 4.0 e la digitalizzazione e le sfide per i velivoli di nuova generazione.

Più in particolare, l’Aerotech Academy offrirà un percorso interdisciplinare che coniuga e integra temi avanzati di ricerca con applicazioni di interesse per l’industria manifatturiera attraverso metodologie di insegnamento e di apprendimento innovative.