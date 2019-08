Piano lavoro Regione Campania, lunedì al via le prove per i 303mila partecipanti

Piano lavoro Regione Campania: le prove preselettive per il concorso Ripam sono gestite, presso la Mostra D’Oltremare, da Formez PA per conto della Commissione Ripam-Dipartimento della Funzione Pubblica.

Piano lavoro Regione Campania | Partono lunedì prossimo, 2 settembre, le prove preselettive per il concorso Ripam Campania gestite, presso la Mostra D`Oltremare, da Formez PA per conto della Commissione Ripam-Dipartimento della Funzione Pubblica. I posti messi a concorso in questa prima fase dalla Regione Campania, sono 2.175. I candidati iscritti a partecipare sono 303.965.

I saluti del presidente De Luca

“Un saluto e in bocca al lupo agli oltre 303mila concorrenti, a tutti i ragazzi e le ragazze che potranno cogliere una opportunità di lavoro vero, che può cambiare la loto vita. Ricordo – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – che è solo la prima delle iniziative che svilupperemo in tema di lavoro. Entro la fine del prossimo mese di settembre partirà un altro concorso per 650 posti stabili nei Centri per l’Impiego della Regione Campania. E stiamo già lavorando per un ulteriore concorso a inizio 2020 nell’ambito del Piano del Lavoro della Campania. Si apre la stagione della speranza e della concretezza per i giovani della nostra regione, in un quadro di trasparenza e di correttezza assoluta”.