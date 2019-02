Nasce “Leonardo Corporate Lounge” dalla partnership con ELITE Borsa Italiana

Leonardo, Marco Zoff: “Orgogliosi di essere la prima realtà industriale italiana che avvia il programma ELITE per la propria filiera a testimonianza del nostro impegno concreto a sostegno della crescita dei nostri migliori suppliers”.

Leonardo ha siglato un accordo con ELITE, Borsa Italiana – Gruppo London Stock Exchange, per supportare ed accelerare il percorso di crescita delle Piccole e Medie Imprese (PMI) più virtuose della propria filiera. ELITE è il programma internazionale del Gruppo London Stock Exchange dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita.

ELITE permette l’accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

La partnership prevede la creazione della “Leonardo Corporate Lounge”: un ambiente dedicato e costruito per rispondere alle esigenze delle PMI della supply chain di Leonardo attraverso un percorso disegnato per supportarne la crescita in modo dedicato e sostenibile.

Grazie ad un modello integrato di collaborazione, ELITE metterà a disposizione delle aziende aderenti alla “Leonardo Corporate Lounge” un programma internazionale di formazione e mentorship per supportare la crescita manageriale, strategica e di governance delle imprese e favorire l’accesso a fonti di capitale per dare ulteriore impulso alla propria crescita.

ELITE rappresenta per Leonardo uno strumento per lo sviluppo sostenibile della propria filiera della supply chain. “Siamo orgogliosi che Leonardo sia la prima realtà industriale italiana ad avviare il Programma ELITE per la propria filiera”, sottolinea Marco Zoff, Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo.

“La scelta di un partner di primaria importanza come ELITE per sostenere la filiera dei nostri fornitori testimonia la volontà di continuare in quel percorso di sviluppo delle capacità dei nostri migliori suppliers avviato con il lancio del programma LEAP2020, acronimo di Leonardo Empowering Advanced Partnerships.

Programma, tra le iniziative che supportano il percorso di crescita sostenibile del business indicato nel Piano Industriale 2018-2022 di Leonardo, teso a rivisitare e ottimizzare la nostra supply chain”, conclude Zoff.