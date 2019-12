Napoli: la città partenopea in vetta a questa speciale classifica con 2.427 imprese dolciarie (seguita da Roma e Milano).

Ennesima conferma: Napoli è la città italiana per eccellenza per quanto riguarda i dolci. La città partenopea è infatti in vetta alla classifica delle città italiane con la maggiore presenza sul territorio di imprese dolciarie, dato rilevato dalla Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi in occasione della promozione del logo “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese” e dell’evento “Happy Natale Happy Panettone” (in programma a Milano, a Palazzo Bovara il 14 e 15 dicembre).

Napoli è infatti in testa a questa speciale classifica con 2.427 aziende (+ 7,7% in cinque anni, seguita da Roma (1.875, +6,7%) e Milano (1.875, + 5,2%). In totale, nell’intera penisola, le aziende di comparto attive nella produzione e commercio di prodotti da forno sono 40.483, mentre gli addetti sono circa 167mila, + 9% in cinque anni. Più indietro rispetto a Napoli, Roma e Milano c’è Torino (1.844, +5%), seguita con oltre mille imprese da Palermo, Catania, Bari e con quasi mille Salerno (+11%, prima per crescita tra i principali centri dolciari).

Per addetti è invece prima Milano, con oltre 9mila seguita da Roma con 7mila circa, Napoli e Torino con circa 6mila. La sola Lombardia, secondo i dati dell’ente camerale, offre lavoro, nel settore dolci, a oltre 25mila addetti, +9,8% in dieci anni, in quasi 5 mila imprese attive.

Il business dolciario nella regione supera i 2 miliardi all’anno. Rilevato infine l’identikit dell’imprenditoria dell’arte bianca: in Italia su 40mila imprese, 12mila sono di donne, 4mila di giovani e 2mila di stranieri.