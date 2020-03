Materias, accordo con Eureka! Venture SGR per investimenti in startup

L’accordo prevede la possibilità da parte di “Eureka! Fund I – Technology Transfer”, di co-investire nelle iniziative di tech transfer presentate da Materias.

La società di venture capital EUREKA! Venture SGR e la napoletana MATERIAS annunciano un’importante collaborazione per investire insieme in Italia nel settore dei materiali avanzati.

L’accordo prevede la possibilità da parte di “Eureka! Fund I – Technology Transfer”, il primo fondo di venture capital della EUREKA! Venture SGR (operativo a breve), di co-investire nelle iniziative di tech transfer presentate da MATERIAS e avere il supporto del personale esperto di MATERIAS per effettuare le due diligence dei progetti in cui deciderà di investire. Eureka! e MATERIAS si impegnano, inoltre, ad effettuare scouting congiunto delle opportunità di investimento e a promuovere iniziative di sensibilizzazione su temi di interesse comuni quali deeptech, advanced materials e techtransfer.

Il fondo Eureka! ha un obiettivo di raccolta di almeno 50 milioni di euro, si avvale della partnership di Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti oltre che del supporto di InnovFin Equity – lo strumento finanziario sviluppato sotto Horizon 2020 e che rappresenta il programma di riferimento della Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione – e dello European Fund for Strategic Investments (EFSI).

Luigi Amati, (nella foto a lato) presidente del Consiglio di Amministrazione di EUREKA! Venture SGR, commenta così l’intesa appena annunciata: “L’accordo risponde pienamente alla visione di lungo periodo di entrambe le società: unire finanza innovativa e competenze specifiche di eccellenza per valorizzare, attraverso investimenti di technology transfer, le migliori idee e startup italiane nell’ambito della scienza ed ingegneria dei materiali, le cui innovazioni sono strategiche per la maggior parte dei settori industriali”.

Luigi Nicolais, presidente del Consiglio di Amministrazione di MATERIAS, dichiara che “mai come oggi investire in scienza, tecnologia e competenze si presenta come una scelta vitale per il Paese e il mondo intero. Le sfide che dovremo fronteggiare riguardano in gran parte la salvaguardia e il miglioramento del benessere delle società e delle persone. La nostra ricerca, i nostri investimenti, vanno in questa direzione”.

GLI IDENTIKIT

EUREKA! Venture SGR è il primo venture capital indipendente in Italia specializzato esclusivamente in investimenti deeptech, ossia in startup e spin off provenienti da Centri di Ricerca e Università del Paese e che hanno l’obiettivo di valorizzare sul mercato i risultati delle loro attività di ricerca scientifica, promuovendo tecnologie innovative e spesso di frontiera, che possono avere un impatto profondo nella vita delle persone e della società.

MATERIAS è una società innovativa che opera come early stage combined accelerator, mediante l’investimento in nuove iniziative di trasferimento tecnologico, ad oggi principalmente concentrate nei materiali avanzati, che scaturiscono dal sistema della ricerca, sostenendo i ricercatori per potenziare le attività di ricerca, la protezione della proprietà intellettuale, l’industrializzazione e l’ingresso sui mercati dei prodotti e servizi innovativi sviluppati.

EUREKA! FUND I – TECHNOLOGY TRANSFER è uno strumento focalizzato su investimenti in Advanced Materials e più in generale in applicazioni e tecnologie riconducibili alla Scienza ed Ingegneria dei Materiali. Il Fondo investirà negli stadi proof-of- concept, seed e più in generale nei differenti segmenti dell’early stage financing, anche grazie alla partnership con 22 Università e Centri di Ricerca Scientifica del Paese, tra cui ad esempio l’Istituto Italiano di Tecnologia, il Politecnico di Torino e l’Università Federico II di Napoli.