Leonardo: premiata per la Corporate Governance dalla rivista Ethical Boardroom

Il Presidente, Giovanni De Gennaro: “Il Premio è un riconoscimento per il lavoro fatto. Leonardo ha rafforzato le politiche di governance aziendale per una maggiore trasparenza verso l’esterno”.

Leonardo ha ricevuto il premio Best Corporate Governance 2019 nel settore dell’Aerospazio & Difesa in Europa. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da Ethical Boardroom, rivista britannica leader nell’analisi di tematiche di governance e societarie a livello globale.

Leonardo è peraltro l’unica azienda italiana presente nell’edizione 2019, in cui figurano le società che si sono maggiormente distinte per l’efficacia del modello di governance, contribuendo, dunque, a creare valore, nel lungo termine, per tutti gli stakeholder di riferimento.

“Siamo orgogliosi del premio che ci è stato conferito – sottolinea Giovanni De Gennaro, Presidente di Leonardo – che rappresenta un significativo riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni.

Anche in questo ambito Leonardo ha dimostrato la sua capacità innovativa rafforzando le proprie politiche di governance aziendale e rispondendo alle esigenze di una sempre maggiore trasparenza verso l’esterno, allineandosi tempestivamente a tutti gli standard e le best practice su scala nazionale e internazionale. Una governance efficace e solida – conclude De Gennaro – è fondamentale in un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo e rappresenta la base per l’implementazione del nostro Piano Industriale 2018-2022”.

Il premio conferito a Leonardo, giunto alla quinta edizione, viene assegnato ad aziende

caratterizzate da una comprovata leadership nel settore della Corporate Governance.

Leonardo è stata valutata sulla base di parametri legati a Corporate Governance Overview, Corporate Sustainability Governance, Pay for Performance, Enterprise Risk Management, Investors Engagement, Boardroom Diversity, Effective Operations.

La qualità e l’efficacia della governance di Leonardo sono testimoniate anche dalla valorizzazione delle diversità nell’ambito del Consiglio di Amministrazione in termini di presenza femminile (il 33% dei componenti è donna), di indipendenza (con una quota pari al 75%) e di un mix di competenze ed esperienze.

Fra i principali punti di forza figurano una politica di remunerazione equa e trasparente e un solido sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Inoltre, nel 2016, le funzioni del Comitato Nomine sono state integrate con specifiche competenze in materia di Sostenibilità e di Corporate Governance alla luce della stretta correlazione tra le due tematiche.

Il premio “Best Corporate Governance” arricchisce la lista dei riconoscimenti di Leonardo per la conduzione responsabile del business. L’azienda è stata la prima società, tra le top ten mondiali nell’A,D&S (Aerospazio, Difesa & Sicurezza), ad ottenere la certificazione ISO 37001 “Anti bribery management system”, il più importante standard internazionale relativo ai sistemi di gestione dell’anticorruzione.