Leonardo: entro fine anno il gruppo guidato da Alessandro Profumo comunicherà la decisione sul lancio dell’Atr 42 Stol.

Il gruppo Leonardo prenderà una decisione sul lancio del nuovo Atr 42 Stol entro la fine del 2019. Lo ha detto l’amministratore delegato del gruppo ex Finmeccanica, Alessandro Profumo, che nel corso di un incontro con la stampa in vista del salone dell’aeronautica a Le Bourget ha sottolineato che “un investimento importante per Atr è l’aereo 42-600 Stol (short take-off and landing), che sarà in grado di atterrare su superfici di 800 metri rispetto ai 1.110 metri attuali“.

Se “entro l’anno” verrà presa la decisione finale sulla realizzazione dell’aereo, successivamente, ha aggiunto il ceo di Leonardo, “siamo pronti ad andare sul mercato nei tre anni successivi, a fine 2022 con le prime consegne. Ma possiamo raccogliere gli ordini già da subito. C’è interesse“. Anche perché, con questo nuovo aereo, sarebbe possibile “aumentare in modo significativo gli aeroporti su cui possiamo operare“.

Come riporta “Milanofinanza”, il salone di Le Bourget (in programma da lunedì 17 giugno) sarà l’occasione giusta per Leonardo per presentare il nuovo drone della famiglia Falco. Il nuovo drone estenderà le qualità del Falco Evo, avrà un’autonomia di 24 ore e un payload di 300-350 chili. Nelle prossime settimane inizieranno le campagne di volo sperimentale per arrivare a una prima capacità operativa importante.