Leonardo ha siglato un accordo con Ansaldo Energia per fornire servizi di sicurezza digitale nell’ambito del progetto “Lighthouse Plant”, una delle prime quattro “Fabbriche Intelligenti” previste dal Piano Industria 4.0, promosse dal Cluster Fabbrica Intelligente e finanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dalle regioni di appartenenza, come la Liguria nel caso di Ansaldo Energia.

Leonardo è stata scelta grazie alle capacità, esperienze e tecnologie che caratterizzano il suo portafoglio di Cyber Security: il progetto di Fabbrica Intelligente di Ansaldo Energia è infatti basato sull’incrocio tra processi e tecnologie innovative tipiche del Mondo 4.0, con particolare attenzione proprio agli aspetti di sicurezza cibernetica. Nel dettaglio, il contributo di Leonardo si articolerà nella system integration e fornitura di tecnologie per la messa in sicurezza degli impianti e su servizi evoluti di monitoraggio erogati dal Security Operation Centre di Leonardo a Chieti.

Il nuovo accordo rafforza ulteriormente la partnership esistente tra le due aziende nell’ambito della resilienza digitale delle infrastrutture strategiche e rappresenta una opportunità rilevante per il Paese di applicare concretamente la cyber security in un contesto operativo e funzionante di tipo Industria 4.0. Il percorso è iniziato nel luglio 2018, data in cui è stato infatti firmato un Memorandum of Understanding (MoU) tra Leonardo e Ansaldo Energia con l’obiettivo di collaborare per la creazione di una proposizione congiunta “Power Plant Cyber Security” indirizzata al mercato dei power generator. Grazie al modello olistico di cyber risk assessment industriale elaborato nel Lighthouse di Ansaldo Energia, sarà possibile supportare i clienti nel rispondere a requisiti di cyber security sempre più stringenti, come quelli della recente direttiva europea NIS, adottando i processi, le tecnologie e i servizi di cyber security necessari per la resilienza delle infrastrutture critiche.

La “Fabbrica Intelligente” di Ansaldo Energia rappresenta uno dei primi quattro Lighthouse Plant previsti nel Piano Industria 4.0 del MISE, che punta a realizzare, nel triennio 2018-2020, un piano di Ricerca & Sviluppo industriale finalizzato all’introduzione di applicazioni digitali avanzate nell’ambito dei processi produttivi. Nello specifico, il progetto di Ansaldo Energia è stato ritenuto altamente innovativo per la possibilità di sviluppare e applicare implementazioni in tecnologie abilitanti 4.0 sia su processi produttivi consolidati sia nell’ambito di nuovi insediamenti produttivi.