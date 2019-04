Leonardo: Contratto da 380 milioni di euro con la Polonia per elicotteri AW101

Leonardo, Profumo: “Un importante passo in avanti nel rafforzamento della lunga collaborazione con il Ministero della Difesa e con l’industria polacca.”

Leonardo ha annunciato oggi la firma di un contratto del valore di circa 380 milioni di euro (1,65 miliardi di zloty) che consentirà un significativo potenziamento delle capacità elicotteristiche della Marina Militare polacca.

Attraverso PZL-Świdnik, parte della Divisione elicotteri e sede della sua presenza industriale in Polonia, Leonardo fornirà al Ministero della Difesa del Paese quattro elicotteri AW101 e un pacchetto completo di servizi di supporto logistico e addestramento.

PZL-Świdnik, che agirà in qualità di prime contractor e sarà responsabile per l’esecuzione

del contratto, è stata scelta dopo un’attenta valutazione, dimostrandosi capace di soddisfare tutti i requisiti del Ministero della Difesa polacco.

PZL-Świdnik consegnerà e supporterà gli elicotteri navali multiruolo più sofisticati oggi disponibili sul mercato, già in servizio anche presso alcuni dei più importanti Paesi NATO. Lo stabilimento Leonardo a Świdnik svolge un importante ruolo nella produzione di tutti gli AW101 ordinati nel mondo.

Gli AW101 saranno destinati a vari compiti, compresi il contrasto alle minacce sottomarine, la ricerca e soccorso e il recupero di personale, con consegne entro il 2022. La firma di questo contratto fa seguito all’Accordo di Offset recentemente annunciato e del valore di circa 90 milioni di euro (400 milioni di zloty).

Il contratto è stato firmato oggi alla presenza del Primo Ministro, Mateusz Morawiecki, del Ministro della Difesa, Mariusz Błaszczak, e dell’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, nel corso di una cerimonia ufficiale presso lo stabilimento di Świdnik.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di questa ulteriore dimostrazione di fiducia in Leonardo da parte del Ministero della Difesa polacco. Oggi vediamo confermato ancora una volta il nostro ruolo di partner chiave nella difesa nazionale, nel sostegno alla modernizzazione delle Forze Armate e per l’ulteriore crescita tecnologica e industriale della Polonia. Siamo impegnati a rafforzare ancora la nostra presenza e il nostro contributo verso il Paese, uno dei mercati domestici di Leonardo nel quale esistono ulteriori significative opportunità di collaborazione in futuro”.

Gian Piero Cutillo, Capo della Divisione Elicotteri di Leonardo, ha aggiunto: “La fornitura di AW101 alla Polonia, il miglior elicottero navale al mondo, consentirà alla sua Marina Militare di soddisfare i suoi rigorosi requisiti per garantire la sicurezza nazionale nel Mar Baltico e per le operazioni in ambito NATO. Permetterà inoltre di svolgere missioni di salvataggio nelle condizioni più estreme e con livelli di efficacia senza pari, beneficiando della leadership di Leonardo nel campo degli elicotteri navali. Inoltre, l’ampia collaborazione industriale prevista dall’Accordo di Offset garantirà sicurezza e autonomia gestionale nell’impiego della flotta”.

Al fine di consolidare ulteriormente la propria presenza in Polonia e favorire lo sviluppo del

business, Leonardo ha inoltre costituito Leonardo Poland, con sede a Varsavia e con il compito di presentare e promuovere l’intera gamma di tecnologie e prodotti.

Leonardo Poland sosterrà i clienti per l’intero ciclo di vita dei diversi programmi, svilupperà nuove collaborazioni con l’industria polacca e garantirà maggior vicinanza a tutti gli stakeholder locali.

Marco Lupo agirà in qualità di Presidente di Leonardo Poland, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti con i clienti e gli stakeholder polacchi e rendere ancor più solida l’importante presenza di Leonardo nel Paese.