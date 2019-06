Convegno presso la Camera di Commercio di Napoli: “Le opportunità di business e joint venture tra l’Italia e il Bangladesh”.

di Giuseppe Giorgio – Grande interesse ha suscitato nella Sala Magliano della Camera di Commercio di Napoli, l’incontro intitolato “Le opportunità di business e joint venture tra l’Italia e il Bangladesh”.

Una stimolante occasione svoltasi nell’ambito degli incontri bilaterali previsti in concomitanza della visita ufficiale in città dell’Ambasciatore della Repubblica del Bangladesh, promossa dal Consolato Generale Onorario di Napoli non solo per rinsaldare ulteriormente i già eccellenti rapporti tra la Città di Napoli ed il Bangladesh ma, anche e soprattutto, per promuovere il Primo Forum Campano sul Bangladesh.

Un’importante opportunità per gli imprenditori napoletani di incontrare autorità ed imprenditori bengalesi ed analizzare le interessantissime reciproche opportunità di investimento.

A dare vita all’interessante incontro è stata la delegazione guidata dall’Ambasciatore della Repubblica Popolare del Bangladesh in Italia S.E. Abdus Sobhan Sikder, insieme al Consigliere d’Ambasciata responsabile per gli Affari Economici Manash Mitra, il Primo Segretario d’Ambasciata in Roma Mr Rajib Tripura, il Console Generale Onorario della Repubblica Popolare del Bangladesh in Campania Fiorella Breglia.

Tra i presenti al dibattito anche il Vice Sindaco di Napoli Enrico Panini, l’Assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Clemente, il Vice Presidente della Camera di Commercio di Napoli Fabrizio Luongo, la Delegata Autonomia Città di Napoli Flavia Sorrentino, l’Eurodeputato Andrea Cozzolino, il Segretario Generale del corpo Consolare di Napoli e Console Onorario del Principato di Monaco Mariano Bruno e numerosi altri Consoli in rappresentanza dei rispettivi Paesi tra i quali Jose Luis Solano – Console Generale della Spagna, Viktor Hamotskyi – Console Generale Ùcraina , Pino Testa, Indonesia – Gilda Pacifico, Romania – Elio Pacifico, Sierra Leone -Maria Grazia Alvarez – Ecuador – Francesca Giglio, Filippine – Andrea Torino San Marino – Gianluca Eminente, Islanda – Gennaro Famiglietti Bulgaria – Giancarlo Iaccarino e Fabiana Capuano Lussemburgo -Francesco Napolitano Mauritiana – Antonio Maione Colombia.

Particolare interesse ha destato il filmato con una presentazione del responsabile degli Affari economici dell’Ambasciata Manash Mitra, teso ad illustrare l’attuale sviluppo del Bangladesh e le potenzialità del Paese.

A completare la nutrita rosa di partecipanti tanti imprenditori delle province campane con quesiti di specifico interesse, professionisti dello scenario imprenditoriale napoletano e dei giovani imprenditori, nonchè il rappresentante della Camera di Commercio Americana in Campania Dr. Massimo Petrone.

