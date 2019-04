Lavoro: Sbloccata la situazione dei 75 ex lavoratori della Whirlpool di Teverola

Arriva l’accordo nella vicenda 75 lavoratori di Whirlpool del sito di Teverola che dovevano transitare nel Gruppo SERI.

Svolta finalmente, grazie all’impegno dell’Assessore regionale al lavoro Sonia Palmeri, nella vicenda dei 75 lavoratori di Whirlpool del sito di Teverola che dovevano transitare nel Gruppo SERI.

La situazione, benché cristallizzata al MISE attraverso una serie di impegni sottoscritti anche con la Regione Campania, l’ASI , Confindustria Caserta, le OO.SS., e le 2 aziende, si era bloccata tra burocrazia ed incomprensioni, a discapito però delle maestranze.

L’accordo prevedeva sul sito di Teverola il riavvio di una nuova attività di produzione di celle al litio per accumulatori elettrici nel settore storage e trazione.

Un iter procedurale fatto di concessioni e autorizzazioni a livello locale che punterà a realizzare il più innovativo stabilimento del gruppo SERI in Campania.

Un investimento industriale con ricadute sociali notevoli per un territorio come quello di “terra di lavoro “, già troppo martoriato, non poteva assolutamente rischiare di arenarsi.

Per chiarire in maniera definitiva la situazione ho voluto tutti i protagonisti ad un tavolo regionale di confronto per capire e risolvere le questioni ancora aperte.

Dopo un serrato e franco confronto abbiamo ottenuto l’assegnazione del suolo ex Whirlpool alla FIB del gruppo SERI, in modo tale da dare avvio agli allacci utili al posizionamento ed al funzionamento dei nuovi impianti e di conseguenza all’avvio delle attività lavorative.