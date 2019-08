Lavoro, Ferrovie dello Stato assume diplomati: Ecco i dettagli e come candidarsi

Il Gruppo FS Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura in RFI S.p.A. Come candidarsi e cosa sapere.

Il Gruppo FS Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Operatori Specializzati Manutenzione Infrastruttura in RFI S.p.A. presso le Direzioni Territoriali Produzione (DTP) di AN, BA, BO, MI, NA, RM, TO, TS, VE, VR.

POSIZIONE RICERCATA

Il ruolo prevede attività pratico/operative relative ad installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DI INSERIMENTO: Contratto di apprendistato professionalizzante

SEDE: Ambiti territoriali delle DTP

REQUISITI RICHIESTI

-Età compresa tra 18 e 29 anni inclusi, tenuto conto della tipologia contrattuale di inserimento

-Diploma quinquennale in ambito Tecnico indirizzi: elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia, costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica**

-Patente B

-Requisiti fisici consultabili nella tabella riassuntiva “Requisiti fisici speciali visite di assunzione” (Allegato 2 alla Disposizione 55, 28 Novembre 2006) alla voce “Manutenzione Infrastruttura”(punto 7) (pagina “Requisiti Fisici” all’interno della sezione “Lavora con noi” del sito www.fsitaliane.it).

REQUISITI PREFERENZIALI

-Residenza nelle province* di:

Per DTP AN: AN, AP, CH, AQ, MC, FM, PG, PU, PE, RI, TE, TR

Per DTP BA: BA, BT, BR, CB, FG, LE, MT, PZ, TA. La Società si riserva di dare priorità,in relazione ad esigenze della produzione,alle domande dei residenti nelle province di TA, CB, PZ, MT, BR, LE

Per DTP BO: BO, FE, FC, LO, MO, PR, PC, PT, PO, RA, RE, RN, MN.

La Società si riserva di dare priorità,in relazione ad esigenze della produzione, alle domande dei residenti nelle province di BO, MO, PR, PC e RE

Per DTP MI: BG, BS, CO, CR, LC, LO, MI, MB, PV, PC, SO, VA, VB

Per DTP NA: AV, BN, CB, CE, FR, LT, IS, FG, NA, PZ, SA.

La Società si riserva di dare priorità,in relazione ad esigenze della produzione,alle domande dei residenti nelle province di CB, FR, LT, PZ, FG, BN, CE, IS

Per DTP RM: FR, LT, AQ, RI, RM, VT. La Società si riserva di dare priorità,in relazione ad esigenze della produzione,alle domande dei residenti nelle province di LT, RM, VT

Per DTP TO: TO, AO, AT, AL, CN, VC, NO, BI. La Società si riserva di dare priorità,in relazione ad esigenze della produzione,alle domande dei residenti nelle province di AL e NO

Per DTP TS: TS, UD, GO, PN Per DTP VE: BL, TV, PD, VE, RO.

La Società si riserva di dare priorità,in relazione ad esigenze della produzione,alle domande dei residenti nella provincia di BL

Per DTP VR: MN, TN, VR, VI

-Maggiore votazione del diploma

*Il requisito preferenziale vedrà in prim’ordine le province indicate come priorità e, all’interno delle stesse, la maggiore votazione del diploma; in secondo ordine verrà considerata la maggiore votazione del diploma per tutte le province ricadenti nel territorio della DTP interessata

**Per la sola DTP di NA verranno considerati solo i diplomi con indirizzo: elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni.

Come candidarsi

Se sei in possesso dei requisiti richiesti, seleziona questa offerta e candidati entro il 10 settembre 2019 inviando la candidatura online nella sezione “Lavora con noi” del sito www.fsitaliane.it. Per maggiori informazioni scarica il PDF.