Alleanza Assicurazioni, la nota compagnia assicurativa del Gruppo Generali, ha siglato un accordo con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale. L’intesa prevede un importante programma di reclutamento, che porterà ben 900 assunzioni di personale.

Come riportato da “Adnkronos”, 300 risorse saranno inserite già nel 2019, secondo quanto emerso da alcune dichiarazioni fatte da Davide Passero, AD di Alleanza Assicurazioni, in occasione della Convention annuale del Gruppo, tenutasi a Genova.

Le nuove assunzioni riguarderanno in particolare consulenti assicurativi, con importanti investimenti per favorire la formazione mirata di queste figure e la loro qualificazione professionale. Per tutelare e promuovere il lavoro autonomo, il patto siglato da Alleanza Assicurazioni con i sindacati prevede di valorizzare i consulenti assicurativi indipendenti, ai quali saranno riconosciuti importanti tutele dal punto di vista economico, sanitario, normativo e previdenziale. Grande importanza, infine, sarà data al tema delle pari opportunità, attraverso specifici interventi previsti dalla compagnia a tutela del lavoro femminile, anche in considerazione del fatto che ben il 50% del personale Alleanza Assicurazione è costituito da donne.

Alleanza Assicurazioni: ecco come inviare le candidature

La compagnia assicurativa del Gruppo Generali è presente in tutta Italia con 400 agenzie e 1.200 punti vendita, impiegando circa 15.000 collaboratori. In vista delle future assunzioni, gli interessati possono presentare la propria candidatura mediante la pagina web Lavora con noi della compagnia assicurativa. Per inviare il proprio cv occorre effettuare prima la registrazione gratuita al sistema di raccolta delle candidature.