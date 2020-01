Incentivi per Artigiani, Commercianti e Ambulanti: Ecco i nuovi bandi regionali

Di seguito sono disponibili i bandi regionali a fondo perduto e la modulistica per la presentazione delle istanze relative agli Avvisi per agevolazioni ad Artigiani, Commercianti ed Ambulanti.

NAPOLI, 15 GENNAIO 2020 – La Regione Campania, attraverso la società in house Sviluppo Campania, scende al fianco di artigiani, commercianti e ambulanti. Parte domani dalla Camera di Commercio di Napoli (ore 16.00, Piazza Bovio 32, Salone Valori e Contrattazioni) il tour tra le cinque province per la presentazione dei nuovi bandi regionali per uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.

Tre gli avvisi pubblicati dalla Regione

Aiuti alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore dell’artigianato per introdurre soluzioni innovative di processo o prodotto, acquisire attrezzature innovative e migliorare i sistemi di gestione con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro; incentivi alle Micro, Piccole e Medie imprese operanti nel settore del commercio per accrescerne la competitività attraverso soluzioni digitali in grado di ampliare l’offerta commerciale con uno stanziamento di risorse pari a 10 milioni di euro; agevolazioni alle Micro e Piccole imprese operanti nel settore del commercio ambulante per aggiornare il parco autoveicoli ed innovare le dotazioni strumentali con un budget di 5 milioni di euro.

Intervengono in questa prima tappa del tour Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli; Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica della Regione Campania; Lina D’Amato, consigliere di amministrazione di Sviluppo Campania. Conclude Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania.

La presentazione dei bandi proseguirà con gli appuntamenti di venerdì 17 gennaio, ore 15.30, presso la Camera di Commercio di Avellino; lunedì 20 gennaio, ore 17.00, presso la Camera di Commercio di Caserta; martedì 21 gennaio, ore 11.30, presso la Camera di Commercio di Benevento; mercoledì 22 gennaio, ore 16.30, presso la Camera di Commercio di Salerno.

BANDI E MODULISTICA SUI SITI DELLA REGIONE E DI SVILUPPO CAMPANIA

Disponibile in allegato la modulistica per la presentazione delle istanze relative agli Avvisi per agevolazioni ad Artigiani, Commercianti ed Ambulanti (BURC n.1 del 3 gennaio 2020 – http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface):