Black Friday a Napoli: molti negozi aderiranno all’ormai tradizionale giornata dedicata a sconti e promozioni. Ecco i principali.

Si avvicina a grandi passi il Black Friday, ovvero la giornata dedicata agli sconti, tradizione importata in Italia dagli USA, dove questa particolare “ricorrenza” cade dopo il Giorno del Ringraziamento, rappresentando l’ideale avvio dello shopping natalizio: la data da segnare in rosso è quella di venerdì 29 novembre.

Sarà dunque una giornata all’insegna di sconti e promozioni, previsti sia per gli acquisti nei negozi che per quelli fatti online. Si preannuncia il solito assalto ai negozi e ancor di più ai centri commerciali che hanno aderito al Black Friday, con prezzi scontati dal 50 fino al 70%.

Non fa eccezione la città di Napoli, che offrirà varie opportunità per gli utenti alla ricerca di sconti e promozioni. Ecco un elenco dei principali negozi e centri commerciali in cui si potrà usufruire degli attesi sconti:

Black Friday 2019 a Napoli: i principali negozi e centri commerciali che aderiranno