Hilton Italia: la nota catena di alberghi ha lanciato una campagna per ben 100 assunzioni in Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana.

Hilton Italia, ramo italiano della catena alberghiera famosa in tutto il mondo, ha lanciato una campagna di recruiting per ben 100 assunzioni sul territorio italiano. Come riportato da “Ticonsiglio”, le figure ricercate sono diverse, compresi giovani anche senza esperienza, neodiplomati e neolaureati, da inserire in stage.

Hilton Italia: ecco le posizioni aperte in Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana

Per le risorse selezionate sono previste assunzioni negli alberghi Hilton presenti in Veneto, Lombardia, Lazio e Toscana. Le strutture in cui saranno inseriti sono le seguenti: Hilton Molino Stucky Venice, Hilton Milan, Hilton Lake Como, Hilton Florence Metropole, Hilton Garden Inn Florence Novoli, La Bagnaia Golf&Spa Resort Siena Curio Collection by Hilton, Hilton Rome Airport, Hilton Garden Inn Rome Airport, Aleph Rome Hotel Curio collection by Hilton e Rome Cavalieri a Waldorf Astoria Resort. Ecco l’elenco dei profili richiesti:

Accounting Specialist;

Barman / Bartender;

Camerieri di Sala – Chef de Rang e Commis de Rang;

Camerieri ai Piani;

Cuochi Chef de Partie, Commis de Partie, Pasticceri;

F&B Outlet Supervisor – 2° Maitre, 2° Barman;

Guest Relations;

Housekeeping Supervisor – Seconda Governante;

Maitre & Sommelier;

Night Receptionist, Portiere di Notte, Night Auditor;

Receptionist;

SPA Supervisor – 2° SPA Manager;

Spa Teraphist, Estetista, Massaggiatrice.

Stagisti per le aree housekeeping, front office, sales, organizzazione eventi, food & beverage, kitchen, human resources, finance, marketing, reservations.

Hilton Italia: in programma due recruiting day

Per selezionare il personale per le nuove assunzioni Hilton sono stati organizzati due recruiting day, ovvero giornate di colloqui in cui i candidati potranno incontrare i selezionatori del gruppo e sostenere un colloquio di lavoro. Ecco gli appuntamenti in programma:

Roma, 4 marzo – presso l’hotel Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Resort ;

; Milano, 23 marzo – presso l’hotel Hilton Milan.

Hilton Italia: ecco come candidarsi alle offerte di lavoro

Gli interessati alle future assunzioni Hilton Italia possono candidarsi per partecipare ai recruiting day organizzati dal Gruppo attraverso la pagina dedicata alle selezioni sul portale web di Lavoro Turismo, a cui è stata affidata la preselezione dei candidati, selezionando l’annuncio di interesse e compilando l’apposito form online e allegando il curriculum vitae.

Inoltre, durante l’anno, vengono attivate anche altre selezioni di personale per lavorare negli alberghi del Gruppo, segnalate attraverso la pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del sito web www.hilton.com.